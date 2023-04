Werbung

Ab dem 13. April und damit bereits übermorgen soll es mit der GeForce RTX 4070 für die beliebte Mittelklasse losgehen. Laut vorherigen Gerüchten soll die vierte GPU der Ada-Lovelace-Reihe auf den AD104-250 setzen und ebenfalls, wie die GeForce RTX 4070 Ti (Hardwareluxx-Test), mit einem 12 GB großen VRAM bestückt sein. Anhand von Performance-Leaks lässt sich die Leistung der GeForce RTX 4070 bereits etwas einordnen.

Während es zur GeForce RTX 4070 Ti von NVIDIA keine Founders Edition gibt, so wird es eine mit dem AD104-250-Chip geben, mit dem die GeForce RTX 4070 gebildet wird. Ein GPU-Z-Screenshot zeigt die finalisierten technischen Eigenschaften der GeForce RTX 4070 - hier stammend von MSI - auf. Dabei fällt auf, dass die vorherigen Gerüchte der Tatsache entsprechen. So bietet sich ein 12 GB großer GDDR6X-VRAM mit 21 GBit/s an, der an einem 192-Bit-Speicherinterface hängt und auf eine Speicherbandbreite von 504 GB/s kommt. Auch die 5.888 Shader-Einheiten, der 1.920 MHz Grundtakt sowie die PCIe-x16-Anbindung stimmen mit den Gerüchten überein.

Spiele-Benches zeigen RTX-3080-Performance

In China wurde die GeForce RTX 4070 in drei Spieletiteln sowie in einigen 3D-Mark-Disziplinen mit folgendem Testsystem getestet. Als CPU kam der Core i5-12490F mit sechs Kernen ohne SMT zum Einsatz, den es ausschließlich in China gibt. Der LGA1700-Prozessor wurde auf ein B660-Mainboard mit DDR4-Steckplätzen geschnallt, wobei der DDR4-Speicher mit effektiv 3.600 MHz ans Werk ging.

Unter 3DMark Timespy erzielte die GeForce RTX 4070 eine Punktzahl von 17.783, während des beim Fire-Strike-Benchmark 44.740 Futuremark-Punkte waren.

Jeweils mit der 2K-Auflösung wurden auch mit Spieletiteln, wie Counter-Strike: Global Offensive, Dying Light 2 und PUBG Ergebnisse festgehalten. Mit der GeForce RTX 4070 Ti wurden 537 FPS und mit der GeForce RTX 4070 481 FPS erzielt. Der Unterschied hierbei beträgt 11,64 % zugunsten der GeForce RTX 4070 Ti. Bei Dying Light 2 waren es 68 respektive 55 Bilder pro Sekunde und bei PUBG war die GeForce RTX 4070 Ti rund 50 FPS oder 24,5 % schneller.

Damit lässt sich vorsichtig ausgedrückt festhalten, dass NVIDIAs GeForce RTX 4070 die Performance einer GeForce RTX 3080 inne hält und dabei mit einer TBP von 200 W wesentlich effizienter ans Werk geht. Ab dem 13. April soll die GeForce RTX 4070 hierzulande ab einem Preis von 659 Euro erhältlich sein.