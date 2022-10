Werbung

Neben der Founders Edition der GeForce RTX 4090 haben wir uns auch schon vier Custom-Modelle der neuen High-End-Karten angeschaut. Allen Modellen gemein ist ein Standard-Power-Limit von 450 W. Die maximalen 600 W haben wir bisher nur bei der Founders Edition gesehen, während die INNO3D GeForce RTX 4090 iCHILL X3 gar auf 450 W limitiert ist. Unter den Custom-Designs, die wir uns angeschaut haben, war die MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G diejenige Karte, die mit 520 W das höchste Power-Limit anbot.

Der chinesische Hersteller iGame hat mit der GeForce RTX 4090 Neptune OC ein Modell vorgestellt, welches sogar über die 600 W hinaus geht, die für die Founders Edition das Limit sind. 630 W sind bei diesem Modell das maximale Power-Limit. Bei EXPreview gibt es nun einen Test dieser Karte.

In den Standard-Benchmarks ist die GeForce RTX 4090 Neptune OC maximal 3 % schneller als die Founders Edition. Die Messungen der Leistungsaufnahmen zeigen dann aber aber auch recht deutlich, dass sich die Karte bei diesen Tests maximal 470 W genehmigte. Das Standard-Power-Limit liegt bei 550 W. Dieses wurde auf 630 W erhöht. Der GPU-Takt stieg um 120 MHz auf 2.760 MHz an. Anhand dieser Zahlen sollte bereits klar sein, dass das Power-Limit nicht wirklich das Limit der Karte darstellt. Unsere Founders Edition erreichte bei 508 W einen GPU-Takt von 3.060 MHz und beschleunigte die Karte um etwa 6 %.

Das Power-Limit ist aktuell (noch) nicht das Limit der GeForce RTX 4090. Erhöht man das Power-Limit, limitiert noch immer die GPU-Spannung, auch wenn diese um 0,1 V erhöht werden kann. der8auer zeigte in einem Video auf Basis einer ROG Strix GeForce RTX 4090 von ASUS, dass das Power-Limit zunächst einmal nicht das Problem darstellt. Also wurde per Direktzugriff auf den I2C-Bus der VRM-Controller angesprochen und so konnte die Spannung weiter erhöht werden. Hier jedoch wurden dann doch ganz schnell die 600 W erreicht und damit wurde das Power-Limit wieder zum limitierenden Faktor. Ein Power-Limit-Mod sowie eine bessere Kühlung werden wohl eine Grundvoraussetzung für bessere Ergebnisse sein. Roman will dies weiter untersuchen.

Die GeForce RX 4090 mit mehr als 450 W zu übertreiben wird für die meisten Nutzer wenig sinnvoll sein. Unsere Skalierungstests der GeForce RTX 4090 zeigten, dann eine Reduzierung des Power-Limits für die Effizienz deutlich interessanter ist. Daher sind auch Power-Limits von 600 W und mehr nicht wirklich relevant. Für ein Extreme-Overclocking aber scheint eine Erhöhung des Power-Limits von 600 W und weit darüber hinaus relevant zu werden.