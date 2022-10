Werbung

Bereits bekannt war, dass AMD die nächste GPU-Generation auf Basis der RDNA-3-Architektur am 3. November vorstellen wird. Nun hat man eine offizielle Ankündigung zu einem Livestream hinzugefügt. Der Event soll unter dem Motto "together we advance_gaming" ablaufen. Im August hieß es zu den Ryzen-7000-Prozessoren "together we advance_PCs".

Für RDNA 3 angestrebt ist ein um mindestens 50 % besseres Verhältnis von Leistung pro Watt. Dem Infinity Cache wird ebenfalls eine entscheidende Rolle zukommen. Außerdem sollen die GPUs auf Basis von RDNA 3 die ersten sein, die auf ein Chiplet-Design basieren.

Der Livestream wird auf dem YouTube-Kanal von AMD verfügbar sein. Wer möchte kann am 3. November um 21:00 Uhr bei der Premiere live zuschauen.