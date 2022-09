RDNA-3-Grafikkarten werden am 3. November vorgestellt

Nur wenige Stunden vor der vermeintlichen Vorstellung der ersten Modelle der GeForce-RTX-40-Serie hat AMD per "Save the Date" verkündet, dass man die Grafikkarten auf Basis der RDNA-3-Architektur am 3. November vorstellen wird. Womöglich fallen die Vorstellung und der Produktstart auch schon auf diesen 3. November.

Erst gestern veröffentlichte AMD einen Blogpost, in dem man auf die Effizienz von RDNA 2 verwiesen hat – auch hier wohl schon im Hinblick auf die heute Präsentation von NVIDIA. Für RDNA 3 angestrebt ist ein um mindestens 50 % besseres Verhältnis von Leistung pro Watt. Dem Infinity Cache wird ebenfalls eine entscheidende Rolle zukommen. Außerdem sollen die GPUs auf Basis von RDNA 3 die ersten sein, die auf ein Chiplet-Design basieren.

Der Livestream, bzw. die Premiere von NVIDIA startet um 17:00 Uhr.