Mit der ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO ist das nächste Custom-Modell der neuen NVIDIA-Grafikkarten bei uns in der Redaktion eingetroffen. Dabei handelt es sich um das neueste Flaggschiff des Boardpartners, das mit der höchsten, werksseitigen Übertaktung aufwarten kann. Während NVIDIA einen Boost-Takt von mindestens 2.520 MHz veranschlagt, gibt ZOTAC diesen mit mindestens 2.580 MHz an – abhängig von der Kühlung können noch schnellere Taktraten drin sein. Und genau da will sich ZOTAC von der Founders Edition absetzen.

Anstatt des dreistöckigen Referenzkühlers mit nur einem Lüfter haben die Chinesen ihr bislang wohl mächtigstes Kühlsystem aufgeschnallt. Der Icestorm-3.0-Kühler benötigt gleich 3,5 Slots in der Höhe, stellt dafür aber gleich drei riesige Axiallüfter mit einem Durchmesser von jeweils 110 mm sowie insgesamt sieben dicke Kupfer-Heatpipes zur Verfügung, die sich über das gesamte Grafikkarten-PCB erstrecken.

Um den mächtigen Kühlkörper mitsamt seiner zahlreichen Aluminiumfinnen unterzubringen, hat ZOTAC das PCB künstlich verlängert und zur besseren Stabilität und Kühlung rückseitig eine Backplate angebracht.

Mächtiges Kühlsystem

Natürlich ist ein aufwendiges RGB-Beleuchtungssystem wieder mit von der Partie. Im Betrieb werden nicht nur das ZOTAC-Gaming-Logo an der Rückseite illuminiert, sondern auch seitliche Streifen und eine Art Unterbodenbeleuchtung der Plastikabdeckung des Kühlkörpers.

Insgesamt bringt es die ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO auf Abmessungen von 356,1 x 165,4 x 71,4 mm und hat damit nicht nur eine der höchsten Bauhöhen, sondern außerdem noch Überbreite. Es ist eine der größten Grafikkarten überhaupt.

Das ist jedoch nicht verwunderlich, steckt unter der Haube doch einiges an Rechenpower. Die GeForce RTX 4090 ist das neue Spitzenmodell der GeForce-RTX-40-Familie. Sie basiert auf der Ada102-GPU mit rund 76 Milliarden Transistoren und insgesamt 16.384 Rechenwerken, verteilt auf 128 SMs mit 512 Tensor- und 128 RT-Cores. Der Speicher umfasst 24 GB, setzt sich aus schnellen GDDR6X-Chips zusammen und kommuniziert über einen 384 breiten Datenbus mit der GPU.

Mit Strom versorgt wird das Custommodell über den neuen PCIe-5.0-Anschluss – ein Adapter auf 12VHPW wird über 4x 8-Pin von ZOTAC natürlich gleich mitgeliefert. Wie das Modell von Gigabyte, besitzt auch die ZOTAC-Variante einen BIOS-Schalter, bei dem zwischen einem Silent- und einem lauteren Betriebsmodus für niedrigere Temperaturen umgeschaltet werden kann. Ob der nur Einfluss auf die Lüftersteuerung nimmt, oder womöglich auch das Power-Limit beeinflusst, werden wir in unserem späteren Test noch in Erfahrungen bringen müssen. Im Leerlauf stehen die drei Lüfter dank der Freeze-Technik jedoch ohnehin still, womit die Karte semi-passiv über die Belüftung des Gehäuses gekühlt wird und somit völlig lautlos agiert.

Gegenüberstellung der Karten ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition GPU AD102 AD102

Transistoren 76 Milliarden 76 Milliarden Fertigung 4 nm 4 nm Chipgröße 608,3 mm² 608,3 mm² FP32-ALUs 16.384 16.384 SMs 128 128 Tensor Cores 512 512 RT Cores 128 128 Basis-Takt 2.230 MHz 2.230 MHz Boost-Takt 2.580 MHz 2.520 MHz Speicherkapazität 24 GB 24 GB Speichertyp GDDR6X GDDR6X

Speicherinterface 384 Bit 384 Bit Speichertakt 2.625 MHz 2.625 MHz Speicherbandbreite 1.008 GB/s 1.008 GB/s TDP 450 W 450 W max TDP 660 W 660 W Preis 2.279 Euro 1.949 Euro

Auf der Slotblende gibt es zur NVIDIA in der GeForce RTX 4090 Founders Edition keinerlei Unterschiede. Auch hier stehen dreimal DisplayPort 1.4a und einmal HDMI 2.1a bereit.

Die ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO soll ab dem 12. Oktober zu einem Preis ab 2.279 Euro in den Handel kommen und damit gut 330 Euro über der NVIDIA-Vorlage liegen.