Nachdem wir euch die GeForce RTX 4090 in der Founders Edition bereits ausführlich vorgestellt haben, folgt nun auch noch die Gigabyte GeForce RTX 4090 Windforce 24G, du uns als ein erstes Custom-Modell der neuen High-End-Serie vorliegt. In den kommenden Tagen werden uns auch noch mehr Modelle erreichen, den Anfang aber soll nun dieses machen. Natürlich wird wie immer auch ein ausführlicher Test des jeweiligen Modells folgen.

Die Gigabyte GeForce RTX 4090 Windforce 24G wird das "günstige" Einsteigermodell sein. Darüber positioniert der Hersteller die Varianten "Gaming", "Master" und "Xtreme Waterforce". Die uns vorliegende Karte kommt auf eine Länge von 331 mm und ist damit größer als die Founders Edition. Mit einer Breite von 150 mm baut sie vom Steckplatz aus gesehen auch höher auf und ist mit 70 mm auch dicker. Vier Slots werden durch die Karte belegt.

Auf der Rückseite verbaut Gigabyte eine Backplate, die allerdings nicht komplett geschlossen ist. Der hintere Bereich, macht etwa ein Viertel der Gesamtlänge der Karte aus, ist offen und wird vom letzten Axiallüfter mit Frischluft versorgt. Das PCB ist also auch hier deutlich kürzer als der Kühler, wenngleich nicht so komplett wie bei der Founders Edition.

Die drei Axiallüfter kommen auf einen Durchmesser von jeweils 95 mm. Gigabyte sieht einen semipassiven Betrieb vor – wie jede aktuelle Grafikkarte es heutzutage tun sollte. Lautstärke, Temperaturen und der Verbrauch werden dann im Test eine Rolle spielen.

Das Volumen der Karte wird maßgeblich durch den Kühler bestimmt. Dieser besteht aus einer Vapor Chamber direkt über der GPU und den vermutlich 12 Speicherchips. Diese wiederum ist mit einem Kühlkörper verbunden, der direkt über ihr setzt. Heatpipes unterstützen den Transport der Abwärme in den zweiten Teil des Kühlers. Per "Screen-Cooling"-Technologie soll ein Teil der Abwärme vom hinteren Axiallüfter über der Karte direkt in das PC-Gehäuse geblasen werden.

Wie viele andere Modelle zuvor auch besitzt die Gigabyte GeForce RTX 4090 Windforce 24G einen BIOS-Schalter. Dieser dürfte die Lüftersteuerung und womöglich auch das Power-Limit beeinflussen. Das werden wir dann im Rahmen des Tests sehen.

Im Lieferumfang der Gigabyte GeForce RTX 4090 Windforce 24G befindet sich zum einen ein 4x 8-Pin auf 12VHPW-Adapter. Dieser scheint einheitlich und mit NVIDIA abgestimmt von einem Zulieferer zu stammen. Auch bei anderen Custom-Modellen sollte er in dieser Form beiliegen. Zudem legt Gigabyte eine Stütze bei, die dabei helfen soll das Gewicht der Karte im Gehäuse besser aufnehmen zu können.

Weitere Details zur Gigabyte GeForce RTX 4090 Windforce 24G findet ihr auf der Produktseite. In der kommenden Woche wird dann ein ausführlicher Test folgen.