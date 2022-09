Nächste GeForce-Generation morgen – AMD verweist noch einmal auf die Effizienz

Einen Tag vor der Präsentation der nächsten GeForce-Generation hat AMD in einem Blogpost noch einmal auf die Effizienz der aktuellen Radeon-6000-Generation auf Basis der RDNA-2-Architektur verwiesen. Sowohl das Datum der Veröffentlichung, als auch das Thema als solches dürften nicht ganz zufällig gewählt werden sein. Das Datum hat offensichtliche Gründe, das Thema bedarf allerdings einer kurzen Erklärung.

NVIDIA hat ab der GeForce RTX 3090, spätestens mit der GeForce RTX 3090 Ti sämtliche bisher ausgerufenen Grenzen für den Verbrauch seiner Grafikkarten überschritten. Während wir im Serverbereich 500+ W bereits gewohnt sind, sind die 350 W der GeForce RTX 3090, vor allem aber die 450 W der GeForce RTX 3090 Ti im Desktop-Bereich in bisher nicht erwartete Regionen vorgedrungen. Dazu muss man sagen, dass AMD mit der Radeon RX 6950 XT bei 335 W dem Konkurrenten ebenfalls auf den Fersen ist. Die 450 W der GeForce RTX 3090 Ti hat man bisher jedoch nicht in Angriff genommen.

Die aktuellen Gerüchte sprechen davon, dass NVIDIA mit der GeForce-RTX-40-Serie den Trend fortsetzen wird. Eine GeForce RTX 4080 soll bei 420 W liegen, die GeForce RTX 4090 bei 450 W. Sogar von 600 W für das Top-Modell war schon die Rede. Die offiziellen Zahlen werden wir hoffentlich morgen kennen.

Die zusammen mit dem Blogpost veröffentlichte Grafik kennen wir in dieser Form bereits. In allen Preis- und Leistungsbereichen sieht man sich vor dem Konkurrenten. Natürlich sollte man bei der Auswahl der Spiele und der Benchmarks als solches eine gewisse Vorsicht walten lassen. AMD versucht hier die eigene Hardware bestmöglich darzustellen – so wie es jeder Hersteller machen würde.

Für die kommende Radeon-Generation auf Basis von RDNA 3 hat AMD bereits von einem um 50 % oder besseren Leistung-pro-Watt-Verhältnis gesprochen. An diesem Ziel hält man weiterhin fest. RDNA 3 soll eine weiter verbesserte Version der Adaptive-Power-Management-Technologie mit sich bringen. Diese soll dafür sorgen, dass die Karten je nach Anwendung in idealen Effizienzfenstern arbeiten. Bestandteil der kommenden GPUs wird außerdem die nächste Generation des Infinity Cache sein. Dieser soll die Effizienz verbessern, da weniger Zugriffe auf den Grafikspeicher notwendig sind. Die Vorherrschaft in Sachen Effizienz will man mit RDNA 3 beibehalten.

"Contributing to this energy-conscious design, AMD RDNA 3 refines the AMD RDNA 2 adaptive power management technology to set workload-specific operating points, ensuring each component of the GPU uses only the power it requires for optimal performance. The new architecture also introduces a new generation of AMD Infinity Cache, projected to offer even higher-density, lower-power caches to reduce the power needs of graphics memory, helping to cement AMD RDNA 3 and Radeon graphics as a true leader in efficiency."

Auf Twitch.tv läuft bereits ein Countdown für die morgige Präsentation von NVIDIA.