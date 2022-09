Intels Arc A770 Limited Edition steht in den Startlöchern

Wenn es um Grafikkarten geht, steht heute eigentlich vor allem NVIDIA im Fokus - schließlich wird am Nachmittag unserer Zeit eine GeForce-Präsentation erwartet. Etwas Störfeuer der Konkurrenz darf aber nicht fehlen. Und so hat Intel darauf hingewiesen, dass die erste Charge an Arc A770 Limited Edition kurz vor dem Verkauf steht.

Auch AMD hat es sich nicht nehmen lassen, den mutmaßlichen Launch der nächsten GeForce-RTX-Generation zu begleiten. Man verwies dafür vor allem auf die Effizienz und das Preis-Leistungs-Verhältnis der eigenen Modelle. Bei Intel übernahm Chief Executive Officer Pat Gelsinger selbst die Rolle des party crashers. Er präsentierte über Twitter ein Foto, das ihn mit einer frisch zugestellten Intel Arc A770 Limited Edition zeigt. Dazu gibt es den Hinweis, dass Intel die erste Charge der Arc A770 Limited Edition erhält und für den Verkauf vorbereitet.

Wann genau und zu welchem Preis der Verkauf starten wird, steht noch nicht fest. Die Arc A770 Limited Edition wird vorerst Intels leistungsstärkste Desktop-Grafikkarte sein. Während NVIDIA voraussichtlich neue High-End-Modelle vorstellen wird, dürften die leistungsstärksten Intel-Grafikkarten aber eher auf die aktuelle Mittelklasse von NVIDIA und AMD zielen. Die etwas unterhalb der Arc 770 angesiedelte Arc 750 platzierte sich in Intels eigenen Benchmarks knapp vor einer GeForce RTX 3060.