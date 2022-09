Intel nennt alle technischen Daten der weiteren Arc-Desktop-Karten

Tröpfchenweise verkündet Intel weitere technischen Daten und Funktionen zur ersten Arc-Generation alias Alchemist. Über die Strategie (sofern denn vorhanden) in der Präsentation und Veröffentlichung, lässt sich trefflich streiten. Die Arc A380 (Test) ist als Einstiegsvariante für den asiatischen Markt noch nicht der große Wurf gewesen und krankte vor allem am nicht fertigen Treiber und zahlreichen Bugs.

Nun hat Intel die technischen Daten der weiteren drei Modelle – A580, A750 und A770 – veröffentlicht. Bisher gab es dazu nur Gerüchte und durchgesteckte Daten – diese sind nun als final anzusehen.

Aber kommen wir nun zu den technischen Daten der drei weiteren Modelle:

Gegenüberstellung der Arc-Varianten A380 A580 A750 A770 Xe-Cores 8 24 28 32 FP32-Einheiten 1.024 3.072 3.584 4.096 Raytracing-Einheiten 8 24 28 32 XMX-Einheiten 128 384 448 512 GPU-Takt 2.000 MHz 1.700 MHz 2.050 MHz 2.100 MHz GDDR6-Speicher 6 GB 8 GB 8 GB 8 / 16 GB Speicherinterface 96 Bit 256 Bit 256 Bit 256 Bit Speicherbandbreite 186 GB/s 512 GB/s 512 GB/s 560 GB/s Anbindung 8x PCIe 4.0 16x PCIe 4.0 16x PCIe 4.0 16x PCIe 4.0 TDP 75 W - 225 W 225 W

Nur die Arc A380 basiert auf der ACM-G11-GPU mit maximal acht Xe-Kernen. Die drei weiteren Modelle verwenden den ACM-G10-Chip. Dieser kommt in den Ausbaustufen von 24, 28 und 32 Xe-Kernen zum Einsatz. Dementsprechend zeigt sich der weitere Ausbau mit Raytracing-, Shader- und XMX-Einheiten. Der GPU-Takt bewegt sich bei drei von vier Modellen im Bereich von 2 GHz, nur die A580 ist mit 1.700 MHz etwas langsamer getaktet.

Bei den drei Mittelklasse- und High-End-Modellen ist der Speicher über ein 256 Bit breites Speicherinterface angebunden. Die A770 wird es in Varianten mit 8 und 16 GB geben. Je nach Takt des Speichers liegt die Speicherbandbreite bei 512 bis 560 GB/s. Die Anbindung an das System erfolgt über 16 PCI-Express-4.0-Lanes.

Zumindest für die A750 und A770 kennen wir nun auch die TDP. 225 W sollen es hier jeweils sein. Zur A580 macht Intel weiterhin keine Angaben.

Wichtig zu unterscheiden ist noch, dass es die Chips als solches gibt, die von den Boardpartnern verwendet werden können, und als Limited-Edition-Karten, die direkt von Intel kommen. Die TDP von 225 W für die Arc A750 und A770 beziehen sich auf diese Limited-Edition-Karten, wenngleich nicht damit zu rechnen ist, dass die Partnerdesigns groß davon abweichen werden.

Noch immer keinerlei Aussage macht Intel zur Verfügbarkeit. Die Arc A750 und A770 sollen aber in Kürze erhältlich sein. Die Limited-Edition-Karten sollen über einen eigenen Online-Shop sowie den Handel verfügbar gemacht werden. Die Vorstellung der Boardpartner-Modelle für die A5- und A7-Serie steht noch aus. Es dürfte hier also noch etwas dauern, bis wir die Karten wirklich im Handel sehen.

Bereits am 20. September will NVIDIA die nächste Generation vorstellen – so viel zur Einschätzung des zeitlichen Rahmens, in dem wir uns inzwischen bewegen.