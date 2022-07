Gerücht: RTX 4080, 4070 und 4060 sollen erst im Jahr 2023 auf den Markt kommen

In diesem Jahr kommt in der IT-Hardware-Welt wieder einmal viel Bewegung rein. Sowohl an der CPU- als auch an der GPU-Front wird es dieses Mal sehr spannend. Allen voran werden NVIDIAs RTX-4000-Grafikkarten heiß erwartet, zu denen es bereits einige Informationshappen gibt. Geht es nach neuesten Gerüchten, wird im Jahr 2022 ausschließlich die GeForce RTX 4090 ihr Debüt feiern.

Dieses Gerücht wurde bei Twitter vom User Greymon55 in die Welt gesetzt. Nebenbei soll er die Launchdaten für AMDs Ryzen-7000-Prozessoren und Intels 13. Core-Generation in Erfahrung gebracht haben. So sind für Raphael der August als Ankündigung und der Monat September für den Start im Rennen. Für Raptor Lake sind es jeweils die Monate September und Oktober. Doch das interessante Merkmal in dem Twitter-Post von Greymon55 ist der Hinweis für den AD102, der in Form der GeForce RTX 4090 ebenfalls im Oktober an den Start gehen soll. Eine weitere Antwort darauf zeigt auf, dass die GeForce RTX 4080 (AD103), die GeForce RTX 4070 (AD104) sowie die GeForce RTX 4060 mit der AD106-GPU erst für das kommende Jahr angedacht sind.

Sollte sich dieser Hinweis von Twitter-Nutzer Greymon55 als Wahrheit entpuppen, so werden wir in diesem Jahr lediglich die GeForce RTX 4090 als Flaggschiff zu Gesicht bekommen, die natürlich vorwiegend für die absoluten Enthusiasten von regem Interesse sein dürfte. Wer hingegen auf die langsameren Modelle wartet, wird sich den Gerüchten nach zu folgen noch etwas gedulden müssen. Interessant ist nebenbei auch, dass NVIDIA - sollten die Informationen stimmen - bisher zuerst das XX80-Modell vorgestellt und gelauncht und anschließend erst das Flaggschiff serviert hat.

Ein Grund für den Strategiewechsel könnte der Punkt sein, dass einerseits die Lager noch mit den GeForce-RTX-3000-Grafikkarten gefüllt sind und andererseits aufgrund des Kursrutsches der Krypto-Währungen ein (gebrauchtes) Grafikkarten-Überangebot besteht. So sind doch die Neupreise der GeForce-RTX-3000-Grafikkarten weiterhin am sinken. Die Zeit und/oder weitere Gerüchte und Hinweise werden es zeigen, ob an den Informationen von Greymon55 etwas handfestes dran ist oder nicht.

NVIDIAs neue GeForce RTX 4090 soll nicht nur ordentlich höher takten, sondern auch die doppelte Leistung auf die Straße bringen als die GeForce RTX 3090, auch wenn die TBP (Total Board Power) der GeForce RTX 4090 um 100 W höher ausfällt und wie bei der GeForce RTX 3090 Ti bei 450 W liegen soll.