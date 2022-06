Weitere Gerüchte: GeForce RTX 4070 bekommt womöglich nur 10 GB VRAM

NVIDIAs GeForce-RTX-40-Grafikkarten-Serie wird in diesem Jahr ihr Debüt feiern und basiert auf der Ada-Lovelace-Architektur. Dabei wird allem Anschein nach die GeForce RTX 4090 den Anfang machen und bekommt mit der AD102-GPU den größten Chip spendiert. Darunter siedeln sich zunächst die GeForce RTX 4080 und die GeForce RTX 4070 an. Bei Letzterer zeigt sich, dass NVIDIA diese mit lediglich 10 GB VRAM ausstatten möchte.

Bei Twitter hat der stets gut informierte @kopite7kimi weitere Informationshappen zu den neuen NVIDIA-Grafikkarten verlauten lassen. Zuvor wurde gemutmaßt, dass die GeForce RTX 4070 immerhin über 12 GB Grafikspeicher verfügen wird, doch dies scheint offenbar nicht der Fall zu sein. Stattdessen soll NVIDIA nur auf 10 GB GDDR6 Speicher setzen, der an einem 160 Bit breiten Speicherinterface hängt. Dabei gibt kopite7kimi an, dass die AD104-275-GPU in Form der GeForce RTX 4070 über 7.168 Shader-Einheiten verfügen soll. Womöglich wird NVIDIA zu einem späteren Zeitpunkt mit der AD104-400-GPU als Vollausbau noch eine GeForce RTX 4070 Ti nachschieben.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Für die GeForce RTX 4080 soll es hingegen bei 16 GB Grafikspeicher bleiben, wobei zunächst noch unbekannt ist, ob NVIDIA hierbei GDDR6 oder GDDR6X verwenden wird. Passenderweise wird der 16 GB große Speicher dann mit 256 Bit angebunden. Mit 10.240 Shadern ist die Anzahl genauso hoch wie bei der GeForce RTX 3080 Ti. Das Flaggschiff wird natürlich die GeForce RTX 4090 mit 24 GB GDDR6X-Speicher bei 21 GBit/s sein, wobei die Anzahl der Shader nun nach oben korrigiert wurde. Die ersten Gerüchte sprachen von 16.128 FP32-Recheneinheiten. Nun sollen mit 16.384 noch ein paar Einheiten dazukommen. Beim Speicherinterface bleibt es hingegen bei den potenten 384 Bit.

Bei der Total Board Power (TBP) geht kopite7kimi für die GeForce RTX 4090 weiterhin von 450 W aus, wie bei der GeForce RTX 3090 Ti (Hardwareluxx-Test). Bei der GeForce RTX 4080 steht bei den 420 W hingegen noch ein Fragezeichen dahinter. Für NVIDIAs GeForce RTX 4070 sollen es allerdings ziemlich hohe 300 W sein. Ein weiteres (großes) Fragezeichen existiert natürlich auch bei den Preisen zu den neuen Grafikkarten. Der Twitter-Nutzer kopite7kimi hat zusätzlich erwähnt, dass man keine niedrigeren Preisempfehlungen im Vergleich zur GeForce-RTX-30-Serie erwarten sollte – was aber auch nicht wirklich verwunderlich ist.

Zu den Launch-Daten gehen die Kollegen von Videocardz für die GeForce RTX 4090 zwischen September und Oktober aus. Darauf folgen soll die GeForce RTX 4080 im Oktober oder im November. Der Zeitraum November bis Dezember ist dann für die GeForce RTX 4070 reserviert. Im Januar 2023 soll dann das Mittelklasse-Modell, die GeForce RTX 4060 an den Start gehen.