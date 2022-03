GALAX GeForce RTX 3090 Ti Boomstar mit PCIe-5.0-Anschluss zeigt sich

Ein erstes Fotos einer GALAX GeForce RTX 3090 Ti Boomstar zeigt das kommende High-End-Modell mit dem neuen PCIe-5.0-Stromaschluss, den wir in den vergangenen Wochen häufiger behandelt haben. Nicht nur ist dieser kompatibel zum 12-Pin-Anschluss, wie ihn NVIDIA auf den Founders-Edition-Karten anbietet, auch gibt es mehr und mehr Hinweise zu dessen Einführung. Veröffentlicht wurde das Foto der Grafikkarte von @wxnod (via Videocardz).

Das Custom-Modell der GeForce RTX 3090 Ti bietet einen massiven Kühler, an dessen Stirnseite sich der PCIe-5.0-Stromanschluss befindet. Dieser bietet neben den 12-Pins auch die vier zusätzlichen Datenleitungen. Bis zu 600 W an Leistung können laut Spezifikation über Kabel, Stecker und Buchse übertragen werden.

Die GeForce RTX 3090 Ti wird vermutlich in allen Varianten, also sowohl als Founders Edition, als auch in den Custom-Designs, den neuen PCIe-5.0-Anschluss verwenden. Ist noch kein Netzteil mit einem solchen Kabel vorhanden, wird es einen Adapter geben. Inwiefern die vier Datenpins hier eine Rolle spielen, ist unklar.

Die auf der CES 2022 für Ende Januar angekündigte GeForce RTX 3090 Ti schaffte es aus bisher nicht genau geklärten bzw. bestätigten Gründen in den Markt und wurde verschoben. Inzwischen gibt es einen neuen Termin. Wie Videocardz vermeldet, soll das neue High-End-Modell nun am 29. März vorgestellt und in den Handel gebracht werden.