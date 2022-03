150, 300, 450 und 600 W: Neuer PCIe-Gen5-Stecker agiert in vier Modi bis 55 A

ASUS Republic of Gamers (ROG) präsentiert heute das Netzteil ROG Thor 1000W Platinum II. Die neue ROG Thor Netzteil-Serie beinhaltet neben dem neuen ROG Thor 1000W Platinum II mehrere Weiterentwicklungen, welche die Premium-Netzteile noch besser machen sollen. Das ROG Thor 1000W Platinum II setzt... [mehr]

be quiet! hat seine beliebte Netzteilserie "Pure Power 11 FM" jetzt um zwei leistungsstärkere Modelle mit 850 und 1.000 W erweitert. Die neuen Modelle bieten der Serie entsprechend ebenfalls ein voll-modulares Kabelmanagement, 80 PLUS Gold und einen sehr leisen Betrieb. Wir haben uns das... [mehr]

be quiet! erweitert seine Pure-Power-11-FM-Serie um zwei Modelle mit einer Ausgangsleistung von 850 und 1.000 W. Die Pure Power 11 FM Netzteile richten sich laut Herstellerangaben vorrangig an Mainstream-Computeranwender, die modulare Kabel sowie eine 80 PLUS Gold-Effizienz benötigen. Die... [mehr]