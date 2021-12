Mobile RTX 3080 Ti: NVIDIA will 175 W ins Notebook packen

Neben einigen Neuigkeiten im Desktop-Segment bereitet NVIDIA offenbar auch eine weitere mobile Variante seiner GeForce-RTX-GPUs vor. Die GeForce RTX 3080 Ti stellt dabei eine neue High-End-Variante für Notebooks dar.

Gegenüber der GeForce RTX 3080 bekommt das Ti-Modell etwa 20 % mehr Shadereinheiten spendiert und soll auf Basis der GA103S-GPU auf 7.424 FP32- bzw. 3.712 INT32-Recheneinheiten kommen. Der Speicherausbau verbleibt bei wahlweise 8 oder 16 GB, allerdings scheint schnellerer GDDR6-Speicher zum Einsatz zu kommen.

Die im mobilen Bereich übliche konfigurierbare TDP lässt bei der Ti-Variante bis zu 175 W zu. Nach unten dürfte sich die Leistungsaufnahme bis auf 80 W reduzieren lassen. Die zusätzlichen 10 W gegenüber der GeForce RTX 3080 dürften für die meisten Kühl-Designs in den Notebooks keine große Rolle spielen.

GeForce RTX 3080 Ti GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3060 Shadereinheiten 7.424 6.144 5.120 3.840 TGP 80 – 175 W 80 – 165 W 80 – 125 W 60 – 115 W Boost-Taktung (MHz) - 1.245 - 1.710 MHz 1.290 - 1.620 MHz 1.283 - 1.703 MHz Speichergröße 16 GB oder 8 GB

GDDR6 16 GB oder 8 GB

GDDR6 8 GB

GDDR6 6 GB

GDDR6

Auch eine GeForce RTX 3070 Ti soll geplant sein, zu der es aber noch wenige Daten gibt. Alles in allem scheint es also ein kleines Update bei den Grafikkarten in Notebooks zu geben, welches zusammen mit neuen Prozessoren von Intel (Alder Lake) in neuen Gaming-Notebooks zu finden sein wird.

Auf der Keynote am 4. Januar 2022 dürfte NVIDIA über die Neuigkeiten bei den GPUs im Desktop- und Notebook-Segment sprechen. Dann werden wir auch die finalen technischen Daten kennen.