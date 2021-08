Gerüchte zur GeForce RTX 3090 Super: GA102-Vollausbau und 450 W TDP

Immer wieder kochen Gerüchte zu einem möglichen Super-Refresh der aktuellen Ampere-Generation von NVIDIA noch. Mal sollen in Kürze die ersten mobilen Varianten erscheinen, Mal ist auch auf dem Desktop von einer Überbrückung zu Lovelace im kommenden Jahr die Rede.

Nun gibt es einen neuen Schwung an Leaks, die allesamt zu einem ähnlichen Zeitpunkt auftauchen. Konkret geht es um eine GeForce RTX 3090 Super mit der GA102-GPU im Vollausbau – also ohne fehlende Funktionseinheiten, wie dies aktuell bei der GeForce RTX 3090 der Fall ist. Bisher kommt dieser nur bei der RTX A6000 und A40 zum Einsatz. Im Vollausbau kommt die GPU als GA102-350-A1 auf 84 SMs (Streaming Multiprocessor) und somit bei 128 CUDA-Kernen pro SM auf insgesamt 10.752 FP32-Recheneinheiten. An INT32-Recheneinheiten vorhanden sind 5.376. Passend zu den 84 SMs sind 84 RT Cores vorhanden. Hinzu kommen 336 Tensor Cores.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Genau diese Ausbaustufe soll die GeForce RTX 3090 Super aufzuweisen haben. Nur 2,4 % mehr Shadereinheiten werden allerdings keinen großen Unterschied in der Leistung ausmachen. Der Speicherausbau dürfte 24 GB GDDR6X an einem 384 Bit breiten Speicherinterface betragen. Um für etwas mehr Abstand zwischen der GeForce RTX 3090 Super und dem Non-Super-Modell zu sorgen, dürfte der Speichertakt jedoch ansteigen und demnach eventuell sogar GDDR6X mit 21 GBit/s zum Einsatz kommen. Der effektive Takt der Speicherchips läge demnach bei bis zu 1.312,5 MHz und die Speicherbandbreite würde auf über 1 TB/s ansteigen.

Eine weitere Maßnahme soll eine Erhöhung des Power-Limits bzw. der TDP sein. Eine GeForce RTX 3080 Founders Edition kommt auf 350 W. Für die GeForce RTX 3090 Super ist nun von 400 bis 450 W die Rede. Der Vollausbau spielt hier eine Rolle, aber wohl viel eher, dass NVIDIA ein solches Modell an einem anderen Punkt der Spannungs/Frequenz-Kurve (V/F) betrieben wird. Anhand der Tatsache, dass die Topmodelle der Ampere-Generation schon bei 350 W liegen ist zu erkennen, dass die GPUs bereits außerhalb des idealen Fenstern betrieben werden.

Ob NVIDIA in der aktuellen Situation eine GeForce RTX 3090 Super benötigt und welchen Markt man damit bedienen möchte, steht auf einem anderen Blatt. Die Leistungskrone hat man sich bereits mit der GeForce RTX 3090 aufgesetzt. Im Dezember des vergangenen Jahres tauchten allerdings auch Gerüchte zu einer GeForce RTX 3080 Ti auf, die sich erst nicht manifestieren wollte, dann doch umgesetzt wurde. Wenn NVIDIA genügend GA102-GPUs im Vollausbau aus der Fertigung bekommt, dann ist es wirtschaftlich nur logisch, diese auch neben der RTX A6000 und A40 auf einem GeForce-Modell einzusetzen.

Wie immer sind solche Gerüchte zunächst einmal mit Vorsicht zu genießen. kopite7kimi als Quelle erwies sich in der Vergangenheit jedoch als extrem zuverlässig und stets akkurat in den technischen Angaben.