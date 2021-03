NVIDIA veröffentlicht Treiber und VBIOS für Resizable BAR

Heute ist es soweit. NVIDIA hat den Treiber GeForce 465.89 sowie den passenden Firmware- bzw. VBIOS-Updater veröffentlicht, sodass die GeForce-RTX-30-Karten generell über den Treiber, die Founders-Edition-Karten über das VBIOS die PCI-Express-Funktion Resizable BAR unterstützen. Die Veröffentlichung zum heutigen Tag hat sich bereits in der vergangenen Woche angekündigt.

Mit dem Start der GeForce RTX 3060 begann NVIDIA auch offiziell mit der Unterstützung der PCI-Express-Funktion Resizable BAR. Für eben dieses Modell haben wir uns das Leistungsplus durch rBAR genauso bereits angeschaut, wie für eine mobile Variante der GeForce RTX 3070 im Notebook.

Um Resizable BAR nun nutzen zu können, empfiehlt NVIDIA zunächst die Plattform, also den Prozessor und das dazugehörige Mainboard auf Kompatibilität zu überprüfen bzw. das neueste BIOS aufzuspielen. Wer sich über den Status der Unterstützung von Mainboard und Prozessor informieren möchte, dem empfehlen wir unsere Zusammenfassung. Dann sollte der heute veröffentlichte GeForce 465.89 installiert werden.

Wer eine Founders Edition von NVIDIA verwendet, muss dazu das VBIOS aktualisieren. Dazu bietet NVIDIA einen Firmware- bzw. VBIOS-Updater an. Einige Boardpartner bieten inzwischen bereits ihrerseits aktualisierte VBIOS-Versionen an. Dazu sollte man als Besitzer einer solchen Karte im Support-Bereich des Herstellers vorbeischauen und nachsehen, ob es eine aktualisierte VBIOS-Version gibt.

Nach der Installation des Treibers, der Aktualisierung des VBIOS und dem Aktivieren der Funktion im BIOS des Mainboards ist Resizable BAR aktiv. Überprüft werden kann dies im NVIDIA Control Panel.

Laut NVIDIA profitieren die folgenden Spiele aktuell von Resizable BAR:



Assassin's Creed Valhalla

Battlefield V

Borderlands 3

Control

Cyberpunk 2077

Death Stranding

DIRT 5

F1 2020

Forza Horizon 4

Gears 5

Godfall

Hitman 2

Hitman 3

Horizon Zero Dawn

Metro Exodus

Red Dead Redemption 2

Watch Dogs Legion

NVIDIA liefert auch gleich einige Benchmarks:

In Zukunft werden wir unseren Testparcours in der Form aktualisieren, dass alle aktuellen Grafikkarten von AMD und NVIDIA mit Resizable BAR getestet werden. Die Umstellung wird allerdings einige Zeit in Anspruch nehmen.