Video zeigt weitere Details und Modelle der Radeon-RX-6000-Serie

Wohl auch um etwas Aufmerksamkeit vom Start der Ampere-Karten von NVIDIA umzulenken, veröffentlichte AMD vorgestern ein erstes Bild einer Referenzkarte der Radeon-RX-6000-Serie, die auf Big Navi, also einer größeren Ausbaustufe der Navi-GPUs mit RDNA-2-Architektur basieren wird.

Bis auf das Vorhandensein von drei Axiallüftern und zwei 8-Pin-Anschlüssen sind aus dem Dual-Slot-Design aber kaum Erkenntnisse zu gewinnen. Immerhin gibt es das von AMD gezeigte Design nun nicht mehr nur als Rendering, sondern als echtes Foto zu sehen.

An der ersten Einschätzung ändert sich durch das Foto aber wenig. Der Kühler mit den quer geführten Kühlrippen deckt das komplette PCB ab. Am hinteren Ende sind zwei 8-Pin-Anschlüsse zu sehen. Rückschlüsse auf die Leistungsaufnahme sind aber nicht möglich. Laut ATX-Spezifikation wären mindestens 300 W alleine über die beiden 8-Pin-Anschlüsse möglich.

Außerdem zeit sich im Video eine zweite Version mit nur zwei Axiallüftern. Diese ähnelt der Vorschau auf eine neue Karte, die AMD bereits vor einigen Monaten gegeben hat. Gestern wurde noch vermutet, dass AMD das Referenzdesign verändert haben könnte – von zwei auf drei Axiallüfter. Auch das Modell mit zwei Axiallüftern bietet zwei 8-Pin-Anschlüsse.

Erster Details zur RDNA-2-Architektur bzw. der Radeon-RX-6000-Serie will AMD am 28. Oktober veröffentlichen. Ab morgen wird NVIDIA die GeForce RTX 3080 Founders Edition anbieten, zu der wir heute den ausführlichen Test anbieten werden. Zudem wird es ab morgen die Custom-Modelle geben. Nächste Woche, am 24. September, folgen dann die GeForce RTX 3090 Founders Edition und auch hier gibt es Custom-Modelle. Ab dem 15. Oktober wird es dann auch die GeForce RTX 3070 geben. Bis AMD also am 28. Oktober seine Radeon-RX-6000-Serie vorstellen wird, ist NVIDIA mit drei neuen Ampere-Modellen am Markt.

Es wird für AMD sicherlich nicht einfach werden, sich hier entsprechend durchzusetzen. Allerdings greifen die wenigsten Käufer direkt nach dem Start zur neuen Hardware. Etwas abzuwarten ist gerade für unentschlossene Käufer sicherlich empfehlenswert.