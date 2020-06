AMD Radeon Pro 5600M mit Navi 12 und HBM2 in ersten Tests

Anfang der Woche stellte AMD die Radeon Pro 5600M vor, die vorerst exklusiv als Ausstattungsoption in das MacBook Pro 16" von Apple wandert. Die Radeon Pro 5600M ist die erste Grafikkarte mit Navi-GPU, bei der auch HBM2 zum Einsatz kommt. Die bisherigen Varianten setzten immer auf GDDR6.

Nun sind die ersten Benchmarks des MacBook Pro 16" mit Radeon Pro 5600M aufgetaucht. In diesen wird die Leistung mit anderen Ausstattungsvarianten (Radeon Pro 5500M und 5300M) verglichen. Je nach Benchmark bewegt sich die Leistungssteigerung im zu erwartenden Bereich – ist fast doppelt so schnell wie eine Radeon Pro 5300M und 40 % schneller als eine Radeon Pro 5500M. Aber die Abstände können auch weniger groß sein, denn nicht immer skaliert die Leistungssteigerung so gut wie in den synthetischen Benchmarks.

Neben dem direkten Vergleich innerhalb der MacBook-Pro-Serie sind im Video auch einige Daten zum 5K iMac mit Radeon Pro Vega 48 und Vega 56 enthalten. Auch eine Radeon Pro Vega 48 bietet genau wie die Vega 56 8 GB HBM2, aber entsprechend 3.072 und 3.584 Shadereinheiten. Die Radeon Pro 5600M kommt auf 2.560 Shadereinheiten. In den Benchmarks ist die Radeon Pro 5600M in Spielen etwas schneller als die beiden Vega-Varianten. Diese hingegen kommen aufgrund der höheren Rohleistung in de synthetischen und Compute-Benchmarks aber auf höhere Ergebnisse.

In einem zweiten Video geht der YouTube-Tester Max Tech dann noch etwas weiter auf die Leistung in Spielen ein. Hier spricht er davon, dass die Radeon Pro 5600M sogar eine per eGPU angebundene Radeon RX 5700 XT ersetzen kann. An dieser Stelle kommen aber bestimmt auch Limitierung der eGPU-Lösungen ins Spiel.

Für eine mobile GPU hinterlässt die Radeon Pro 5600M aber einen durchaus guten Eindruck. Man muss sich hier auch vor Augen führen, dass AMD die Navi-12-GPU in eine Leistungsaufnahme von nur 50 W verpackt.

Ob wir die Navi-12-GPU mit HBM2-Speicher noch in anderer Form sehen werden, ist derzeit nicht bekannt. Interessant ist die Karte sicherlich. In wie weit die Navi-12-GPU vom HBM2 profitiert, lässt sich kaum abschätzen. Sicherlich käme sie auch mit GDDR6-Speicher auf ein ähnliches Leistungsniveau, allerdings besitzt das Package mit HBM2 den Vorteil deutlich weniger Platz einzunehmen.

Das 16" MacBook Pro kann ab sofort mit der Radeon Pro 5600M bestellt werden. Der Aufpreis für die bislang schnellste GPU in diesem Notebook liegt bei 875 Euro. Bei einer solchen Bestellung beträgt die Lieferzeit in etwa 2-3 Wochen.