Apple bietet für das 16" MacBook Pro nun auch die bereits angekündigte Option für eine Radeon Pro 5600M von AMD an. Das 16" MacBook Pro mit einer Radeon Pro 5300M haben wir uns bereits angeschaut. Bisher angeboten wurde nur die Option auf ein Update zu einer Radeon Pro 5500M, nun kommt eben noch die Radeon Pro 5600M hinzu.

Auf der Radeon Pro 5600M kommt auch erstmals die Navi-12-GPU zum Einsatz. Bisher kennen wir die Navi-10-GPU, die auf der Radeon RX 5700 (XT) verwendet wird. Die Desktop-Variante der Radeon RX 5600 XT setzt ebenfalls auf die Navi-10-GPU. Die Radeon RX 5500 basiert auf der kleineren Navi-14-GPU. Allesamt verwenden diese Karten ein Speicherinterface für GDDR, genauer gesagt GDDR6-Speicher.

Für die Radeon Pro 5600M verwendet AMD nun eine Navi 12 getaufte GPU, die kein Speicherinterface für GDDR6-Speicher besitzt, sondern ein solches für HBM2. Das Speicherinterface ist also 2.048 Bit breit und bindet zwei Speicherstacks an. Die Speicherbandbreite liegt bei 394 GB/s und damit fast schon auf Niveau der Radeon RX 5700 (XT). Die Navi-12-GPU besitzt 40 Compute Units (CUs) und damit 2.560 Shadereinheiten. Die Rechenleistung gibt AMD mit 5,3 TFLOPS für FP32-Berechnungen an. Wie jede Navi-GPU kommt auch hier die RDNA-Architektur zum Einsatz und die gefertigt wird die GPU in 7 nm. Alle Details zur RDNA-Architektur findet ihr in unserem Launch-Artikel.

Die Besonderheit ist hier sicherlich der Einsatz von HBM2. Bisher kommt bei den Navi-Karten ausschließlich GDDR-Speicher zum Einsatz. Auf HBM2 hat AMD bisher wohl vor allem aus Kostengründen verzichtet. Für die Radeon Pro 5600M spielt neben den Kosten aber wohl vor allem die Baugröße eine Rolle und wie das Renderbild der Navi-12-GPU zeigt, können die zwei Speicherstacks direkt neben die GPU gesetzt werden – befinden sich also im gleichen Package.

Die technischen Daten der Radeon-RX-5000-Serie in der Übersicht Modell: Radeon Pro 5300M Radeon Pro 5500M Radeon Pro 5600M Technische Daten GPU: Navi 14 Navi 14 Navi 12 Fertigung: 7 nm 7 nm 7 nm Transistoren: 6,4 Milliarden 6,4 Milliarden - Chipgröße: 158 mm² 158 mm² - GPU-Takt (Basis): - - 1.035 MHz GPU-Takt (Game): - - - GPU-Takt (Boost): - - - Speichertakt: 1.250 MHz 1.300 MHz 770 MHz Speichertyp: GDDR6 GDDR6 HBM2 Speichergröße: 4 GB 8 GB 8 GB Speicherinterface: 128 Bit 128 Bit 2.048 Bit Bandbreite: 192 GB/s 192 GB/s 394 GB/s Shadereinheiten: 1.280 1.536 2.560 Textureinheiten: 88 96 160 ROPs: 32 32 64 TGP: 50 W 50 W 50 W FP32-Rechenleistung 3,2 TFLOPS 4,0 TFLOPS 5,3 TFLOPS

Die Rechenleistung der Radeon Pro 5600M soll bei 5,3 TFLOPS liegen. Eine Radeon Pro 5500M kommt auf glatte 4 TFLOPS und die kleinste Radeon Pro 5300M bietet 3,2 TFLOPS. Bei gerade einmal 50 W bietet die Radeon Pro 5600M also eine recht hohe Leistung. Ob und in welcher Form die 8 GB an HBM2 hier eine Rolle spielen, lässt sich kaum abschätzen.

Das 16" MacBook Pro kann ab sofort mit der Radeon Pro 5600M bestellt werden. Der Aufpreis für die bislang schnellste GPU in diesem Notebook liegt bei 875 Euro. Bei einer solchen Bestellung beträgt die Lieferzeit in etwa 2-3 Wochen.