Mainboard und CPU: Das sind die Teilnehmer unseres MSI-Lesertests!

Zu Beginn des Monats riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder dazu auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit MSI zu bewerben. Gesucht wurden fünf Tester für ein dickes Hardware-Paket bestehend aus einem Ryzen-Mainboard und schneller High-End-Grafikkarte. Wir sind nun alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht, die wir kurz vor dem Wochenende noch bekannt geben wollen.

Zur Verfügung gestellt werden jeweils fünf Pakete, bestehend aus Mainboard und Grafikkarte. Wer am Lesertest teilnehmen möchte, sollte also sichergehen, dass er alle nötigen Komponenten, wie Prozessor, Arbeitsspeicher oder Netzteil, parat hat. Konkret handelt es sich um das MSI MPG X570 Gaming Edge WiFi und um die MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X. Das MPG X570 Gaming Edge WiFi basiert auf AMDs aktuellem X570-Chipsatz und eignet sich damit für die AM4-Prozessoren der Picasso-, Pinnacle-Ridge- und Matisse-Familie, allen vorne heran natürlich für die Ryzen-Modelle der 3000er-Generation bis hin zum Ryzen 7 3800X oder gar Ryzen 9 3950X mit 16 Kernen.

In den vier Speicherbänken können bis zu 128 GB Arbeitsspeicher nach dem DDR4-Standard eingesetzt werden, die natürlich im schnellen Dual-Channel-Modus zusammengeschaltet werden können. Für die aktuellen Matisse-CPUs werden Module mit mindestens 3.200 MHz empfohlen, dank verschiedener Speicherteiler und OC-Profile können in der ATX-Platine natürlich auch schnellere Riegel verwendet oder diese einfach übertaktet werden.

Die Daten des MSI MPG X570 Gaming Edge WiFi in der Übersicht Mainboard-Format ATX Hersteller und

Bezeichnung MSI

MPG X570 Gaming Edge WiFi CPU-Sockel PGA AM4 (für Picasso, Pinnacle Ridge und Matisse) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

1x 8-Pin EPS12V

1x 4-Pin +12V Preis ab 194 Euro Webseite MSI Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung AMD X570 Chipsatz, Luftkühlung (Semi-Passiv) Speicherbänke und Typ 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 5.000 MHz mit Ryzen-3000-Serie, max. 3.600 MHz mit Ryzen-2000-Serie Speicherausbau max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs), ECC-Support SLI / CrossFire 2-Way-SLI, 3-Way-CrossFireX Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 4.0/3.0 x16 (x16) über CPU (PCIe 4.0 nur mit Ryzen 3000)

1x PCIe 4.0/3.0 x16 (x4) über AMD X570

3x PCIe 3.0 x1 über AMD X570 PCI - SATA(e)-, SAS- und

M.2/U.2-Schnittstellen 4x SATA 6 GBit/s über AMD X570

2x SATA 6 GBit/s über ASMedia ASM1061

1x M.2 Lightning (Gen4 x4)

1x M.2 Turbo (Gen3 x4) USB 4x USB 3.2 Gen2 (3x Typ-A, 1x Typ-C)

6x USB 3.2 Gen1 (Typ-A)

6x USB 2.0 (TypA) Grafikschnittstellen - WLAN / Bluetooth WLAN-a/b/g/n/ac über Intel Wireless-AC 3168, Bluetooth 4.2 Thunderbolt - LAN 1x Realtek RTL8111H Gigabit-LAN Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel (7.1) HD Audio mit Audio Boost 4

In den beiden PCI-Express-x16-Steckplätzen lassen sich zwei Grafikkarten anschließen, die mit passender CPU sogar schon den neuen 4.0-Standard beherrschen und dank CrossFire-Unterstützung den Multi-GPU-Betrieb unterstützen. Daneben gibt es drei weitere x1-Steckplätze für zusätzliche Steckkarten wie beispielsweise eine dedizierte Soundkarte. Letztere ist jedoch nicht zwingend notwendig, denn das MSI X570 Gaming Edge WiFi verfügt über einen hochwertigen Onboard-Sound für 7.1-Sound mit AudioBoost 4. Für den Massenspeicher können zwei schnelle M.2-SSDs montiert oder bis zu sechs SATA-III-Laufwerke angeschlossen werden. Wie der Name bereits vermuten lässt, ist ein WLAN- und Bluetooth-Modul bereits integriert, drahtgebunden gelangt das System per Gigabit-Ethernet-Buchse ins heimische Netzwerk. Moderne Anschlüsse bis hin zu USB 3.2 Gen2 Typ-C runden das Paket weiter ab.

Im Einzelhandel kostet das ATX-Board derzeit knapp unter 200 Euro.

Schnelle High-End-Grafikkarte gibt es obendrauf

Zusätzlich zum MPG X570 Gaming Edge WiFi gibt es für AMD-Fans die Radeon RX 5700 XT Gaming X von MSI mit dazu. Sie basiert auf der 10,3 Milliarden Transistoren schweren Navi-10-GPU mit RDNA-Architektur, die mit stolzen 2.560 Streamprozessoren und einem 8 GB großen GDDR6-Videospeicher ausgerüstet ist. Während AMD seine Referenzversion mit einem Basis- und Boost-Takt von 1.605 bis 1.950 MHz befeuert, hat MSI weiter an der Taktschraube gedreht und lässt die Gaming X mit 1.730 bis 1.980 MHz arbeiten. Beim Videospeicher bleibt mit 1.750 MHz und einem 256 Bit breiten Datenbus jedoch alles beim Alten.

Dafür nicht bei der Kühllösung: Hier haben die Taiwaner ihren neuesten TwinFrozr-Kühler aufgeschnallt. Dieser kann mit zwei riesigen 95-mm-TorxFan-3.0-Lüftern aufwarten, deren Lüfterblätter für einen gleichmäßigen Luftstrom und einen hohen Durchsatz weiter optimiert wurden. Im Leerlauf stellen sie sogar ihre Arbeit komplett ein, womit das MSI-Modell semi-passiv und damit völlig lautlos auf Temperatur gehalten wird. Natürlich aber gibt es auch eine Vielzahl von Aluminium-Finnen und dicke Kupfer-Heatpipes sowie natürlich ein RGB-Beleuchtungssystem.

Insgesamt bringt es das Kühlsystem auf etwa 2,5 Slots in seiner Bauhöhe. Die Dual-Slotblende stellt drei DisplayPort-Ausgänge und eine HDMI-Schnittstelle bereit. Die Stromversorgung der Grafikkarte erfolgt über zwei 8-Pin-PCI-Express-Stromstecker, wobei die TDP mit etwa 225 W angegeben wird. In Verbindung mit dem oberen Mainboard und einer Ryzen-3000-CPU setzt das System natürlich schon auf das neue PCI-Express-4.0-Interface.

Die Leistungsdaten der MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X Modell MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X Preis ab etwa 439 Euro Technische Daten GPU Navi 10 Fertigung 7 nm Transistoren 10,3 Milliarden GPU-Takt (Basis) 1.730 MHz GPU-Takt (Game) 1.870 MHz GPU-Takt (Boost) 1.980 MHz Speichertakt 1.750 MHz Speichertyp GDDR6 Speichergröße 8 GB Speicherinterface 256 Bit Speicherbandbreite 448 GB/s Shadereinheiten 2.560 Textureinheiten 160 ROPs 64 TGP 225 W

Im Handel ist die MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X derzeit ab etwa 439 Euro zu bekommen. Wie sich der 3D-Beschleunigung in Sachen Performance, Lautstärke und Effizienz schlägt, aber auch wie gut das MSI MPG X570 Gaming Edge WiFi performant, das dürfen jetzt fünf Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder im Rahmen eines Lesertests herausfinden.

Das sind die Teilnehmer

Wir freuen uns nun die Teilnehmer für diesen Lesertest bekanntgeben zu dürfen. Die fünf Foren-Nutzer "def", "b3nn1", "phoenix86", "the_patchelor" und "DanGilmore" werden in Kürze per privater Foren-Unterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Pakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Reviews!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 3. Mai 2020

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 4. Mai 2020

Testzeitraum bis 7. Juni 2020

Kleingedrucktes: