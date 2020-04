NVIDIA macht den Remote Desktop für GeForce-Karten zugänglich

Als Teil der DesignWorks-Kollektion von NVIDIA ist es möglich per Remote-Verbindung auf einem entfernten Rechner bestimmte Aufgaben zu erledigen. Dies ermöglicht es einem Nutzer von einer weniger potenten Workstation aus ein aufwändiges 3D-Rendering oder ähnliches durchzuführen.

Bisher war dies nur mit den Quadro-Karten möglich, die im Vergleich zu den GeForce-Modellen natürlich erheblich teurer und damit weniger verbreitet sind. Aufgrund der aktuellen Coronakrise arbeiten aber viele Entwickler und 3D-Designer aber vermehrt aus dem Home Office und nicht immer ist hier auch entsprechend starke Hardware im Zugriff. Um diesen mehr Möglichkeiten und Hardware zur Verfügung zu stellen, öffnet NVIDIA den Remote Desktop nun auch für GeForce-Karten.

"Game developers and content creators all over the world are working from home and asking us to help them use Windows Remote Desktop streaming with the tools they use.We've created a special tool for GeForce GPUs to accelerate Windows Remote Desktop streaming with GeForce drivers R440 or later.

Download and launch the executable as administrator on the Windows Desktop where your OpenGL application will run. A dialog will confirm that OpenGL acceleration is enabled and if a reboot is required."

Im Netz stößt der Vorstoß von NVIDIA auf großes Interesse, denn offenbar ist der Bedarf nach Remote-Rechenleistung in diese Bereich größer als gedacht. Vor allem die Tatsache, dass NVIDIA zwar seit einigen Monaten die RTX-Studio-Notebooks in den Markt drückt, es noch immer aber viel zu wenig RTX-Hardware im Entwicklerbereich gibt, scheint ein Treiber für den Remote-Desktop zu sein.

Die NVIDIA OptiX Ray Tracing Engine wird vor allem in den Bereichen Architecture, Engineering and Construction (AEC), Digital Content Creation (DCC) und Media & Entertainment (M&E) verwendet. Arbeiten im entfernten System dann gleich mehrere Quadro-RTX- und nun auch GeForce-RTX-Karten, können diese von gleich mehreren Clients angesprochen werden.

Den Download und alle weiteren Informationen zum Windows Remote Desktop findet ihr im Developerbereich bei NVIDIA.