Gerüchte um Big Navi mit 24 GB HBM2e

Bereits gestern machte ein Tweet die Runde, in dem SK Hynix den eigenen Speicher im Einsatz einer bisher unbekannten GPU bewirbt. Die als D32310/15 etwas kryptisch bezeichnete GPU soll aus dem Hause AMD stammen. Dies wird aus der Nennung "5950XT" geschlossen, die zwischen den koreanischen Zeichen zu erkennen ist. Der Text gibt allerdings keine weiteren Rückschlüsse zu und bis auf weiteres sind die Informationen mit Vorsicht zu genießen.

Die auf der linken Seite aufgeführten technischen Daten der GPU decken sich teilweise mit den bisherigen Gerüchten zu Big Navi. Von 80 Compute Units – also dem doppelten Ausbau gegenüber der aktuellen Navi-Generation – ist schon länger die Rede. Dies läuft auf 5.120 Shadereinheiten hinaus. Entsprechend verdoppelt sich die Anzahl der Textureinheiten auf 320. Aber nicht alle Daten lassen sich so leicht aufrechnen. Der L2-Cache soll 12 MB groß sein. Die Navi10-GPU kommt auf 4 MB, eine Verdopplung läge also bei 8 und nicht 12 MB. Aufgrund des größeren Ausbaues könnte jedoch ein überproportional großer L2-Cache sinnvoll sein.

Nicht über- sondern unterproportional wächst die Anzahl der ROPs. Die Navi10-GPU bietet derer 64 für 8 GB GDDR6-Speicher. Für die nicht näher genannte AMD-GPU sollen es nun 96 sein. Allerdings muss man bereits hier auf die Verwendung unterschiedlicher Speicherstandards verweisen.

Dies führt uns gleich zum Speicher, der nicht GDDR6, sondern HBM2e sein soll. 24 GB an HBM2e sollen es sein, die aufgrund des erwähnten Speicherinterfaces mit einer Breite von 4.096 Bit aus vier Speicherchips zusammengesetzt sein sollen. Pro Speicherchip beträgt die Speicherbandbreite 512 GB/s – zusammengenommen also knapp 2 TB/s.

Die Verwendung von 24 GB an HBM2e sorgt aber rechnerisch für ein paar Hürden. Bei 96 ROPs würden 24 Renderbackends sich jeweils 6 GB an HBM2e teilen. Bei der Vega20-GPU sind 16 GB an HBM2 verbaut, die ebenfalls über ein 4.096 Bit breites Speicherinterface angebunden sind, allerdings sind nur nur 64 ROPs vorhanden. Das Verhältnis aus Speicherkapazität und ROPs wäre für Vega20 und Big Navi somit identisch.

Aus rein technischer Sicht wären vier HBM2e-Speicherchips mit einer Kapazität von jeweils 6 GB kein Problem. SK Hynix kann 6-Hi-Stacks-Chips fertigen, allerdings wäre dies eine ungewöhnliche Konfiguration, denn viele Hersteller greifen auf Kapazitäten in Zweierpotenzen zurück – sprich 2, 4, 8 und 16 GB. Hier 6 GB anzubieten, wäre sicherlich mit höheren Kosten verbunden. SK Hynix will bis zu 16 GB pro HBM2e-Chip anbieten. Allerdings passt die Speicherbandbreite nicht so ganz, denn SK Hynix will 460 GB/s pro Chip anbieten können. Für die oben genannten Daten müssten es jedoch 512 GB/s sein.

AMD hält den Einsatz von 8-Hi-Stacks für am wahrscheinlichsten

Zur Vorstellung und Einführung des HBM2e-Standards äußerte sich Joe Macri, Corporate Vice President und Chief Technology Officer der Compute und Graphics Division bei AMD, zur möglichen Ausstattung zukünftiger AMD-Karten:

"There are capacitive and resistance limits as you go up the stack. There’s a point where you hit where in order to keep the frequency high you add another stack of vias. That creates extra area of the design. We’re trying keep density cost in balance"

Er glaubt demnach, dass der Einsatz von 8-Hi-Stacks am sinnvollsten und damit wahrscheinlichsten ist. Damit spricht er sich gegenteilig zu den Gerüchten einer GPU mit 24 GB an HBM2e aus, was weitere Zweifel an den Informationen streut.

Arcturus ist kein Big Navi

In den kommenden Monaten wird AMD seine Radeon Instinct MI100 vorstellen. Entsprechende Gerüchte und belastbare technische Daten gab es Anfang Februar. Die hier verwendete Arcturus-GPU ist allerdings ein Vega-Ableger, der auf das HPC-Segment ausgelegt ist. Mit Big Navi dürfte die Radeon Instinct MI100 daher wenig zu tun haben.

Wie sich eine Radeon Instinct MI100 am Markt wird schlagen können, bleibt abzuwarten. Am 5. März wird AMD einen Financial Analyst Day veranstalten, auf dem weitere Details zu einer Radeon Instinct MI100 zu erwarten sind. Ebenfalls im März dürfte NVIDIA zumindest einen Ausblick auf die nächste Generation der HPC-Architektur alias Ampere geben. Ob wir dann auch weiteres zu Big Navi erfahren werden, wird man ebenfalls abwarten müssen.