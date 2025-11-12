Werbung

Mitte Oktober riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit Arctic zu bewerben. Gesucht wurden drei interessierte Tester, die einem brandaktuellen Bundle aus Gehäuse und All-In-One-Wasserkühlung ausführlich auf den Zahn fühlen und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum verfassen wollten. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür von Arctic das Xtender VG inklusive eines Liquid Freezer III Pro mit 420 mm. Mit dem Tower-Gehäuse kehrte Arctic nach rund zwei Jahrzehnten zurück ins Gehäusesegment und tat dies mit einem gläsernen Showgehäuse, das sowohl optisch als auch mit Blick auf sein leistungsstarkes Kühlsystem auffallen kann.

Das Panoramagehäuse setzt auf ein markantes, kantiges Design, dessen Innenleben aus nahezu jeder Perspektive gut sichtbar ist. Doch erst aus der Nähe erschließen sich die Details: Glasfront und Glas-Seitenteil stellen die verbaute Hardware eindrucksvoll zur Schau, als wolle man bewusst alles Verborgene ausleuchten. Die Lüfter sitzen in Reih und Glied – ab Werk drei 140-mm-Modelle an der Seite, zwei 120-mm-Lüfter an der Rückwand – und ziehen somit kühle Frischluft durch das Innere, um selbst die hitzigste Hardware auf einem niedrigen Temperatur-Level halten zu können.

Im Inneren des Arctic Xtender VG breitet sich Großzügigkeit aus. Mainboards bis hin zum großen E-ATX-Format finden hier ebenso Platz wie vier 2,5-Zoll-SSDs und bis zu zwei 3,5-Zoll-Laufwerke. High-End-Grafikkarten mit einer Gesamtlänge von maximal 33,7 cm lassen sich ebenso unterbringen wie CPU-Kühler mit einer Bauhöhe von bis zu 17,1 cm. Ohne Seitenradiator sind sogar bis zu 48,2 cm lange Modelle möglich. Der Ausbau und die Ausrichtung lassen Freiheit aufkommen, vertikale Montageoptionen stehen genauso offen wie die klassische Montage direkt im Slot. Platz für eine aufwendige Wasserkühlung ist ebenfalls geboten. So lassen sich gleich zwei mächtige 420-mm-Radiatoren an der Seite oder im Deckel montieren. Genau für diese Liga der Kühlung wurde das Arctic Xtender VG geschaffen.

Eckdaten:

Bezeichnung: Arctic Xtender VG

Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff Maße: 231 x 529 x 529 mm (B x H x T) Formfaktor: E-ATX (bis 28,5 cm Breite), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: 2x 3,5/2,5 Zoll (intern), 4x 2,5 Zoll (intern) Lüfter: 3x 120/140 mm (rechte Seite, 3x 140 mm vorinstalliert), 2x 120 mm (Rückwand, 2x 120 mm vorinstalliert), 3x 120/140 mm (Deckel, optional) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Seite: 360/420 mm, Deckel: 360/420 mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 17,1 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 33,7 cm (48,2 cm ohne Seitenradiator) Gewicht: etwa 16,5 kg Preis: 199,99 Euro (169,99 Euro rabattierter Preis mit Payback-Aktion)

Variante UVP rabattierter Preis Xtender (Black) black window w/o GPU vertical mount 199,99 Euro 144,99 Euro Xtender (Black) black window with GPU vertical mount 219,99 Euro 169,99 Euro Xtender (White) transparent window w/o GPU vertical mount 209,99 Euro 154,99 Euro Xtender (White) transparent window with GPU vertical mount 229,99 Euro 184,99 Euro Xtender (Black) mirrow black window w/o GPU vertical mount 224,99 Euro 144,99 Euro Xtender (Black) mirrow black window with GPU vertical mount 199,99 Euro 174,99 Euro

Und so ist es nicht verwunderlich, dass Arctic allen Lesertest-Teilnehmern auch gleich seine Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB als perfekten Partner mit auf den Weg gibt. Sie ist mit einem extralangen Radiator, begleitet von drei leisen, aber durchsatzstarken 140-mm-Lüftern ausgerüstet und eignet sich somit für alle aktuellen AMD- und Intel-Prozessoren der Spitzenklasse, wobei die Sockel AM5 und AM4 sowie LGA1851 und LGA1700 unterstützt werden. Die Pumpeneinheit sorgt für kontinuierlichen Durchsatz und leitet die Abwärme zusätzlich ab, denn ein integrierter Mainboard-Lüfter kümmert sich um die Spannungswandler ringsherum. Natürlich ist eine steuerbare ARGB-Beleuchtung mit von der Partie.

Das Arctic Xtender VG gibt in insgesamt sechs Varianten, die sich bei Farbe, Glasseitenteil und der Grafikkartenausrichtung unterscheiden - und zwischen 200 und 230 Euro erhältlich sind. Die Arctic Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB kostet hingegen ca. 150 Euro. Das Testpaket hat somit einem Gesamtpreis von über 350 Euro. Drei unserer Leser dürfen das Bundle nun in ihrer Wunschfarbe im Rahmen eines Lesertests ausführlich auf den Prüfstand stellen.

Spezifikationen Kühlername Arctic Liquid Freezer III 420 A-RGB

Kaufpreis UVP: 143,99 Euro, Aktionspreis im Arctic-Webshop: 95,03 Euro

Homepage www.arctic.de

Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 420-mm-Radiator Maße Radiator (ohne Lüfter) 458 x 138 x 38 mm (L x B x H) Material Bodenplatte: Kupfer

Radiator: Aluminium Schläuche 45 cm lang Serienbelüftung 3x P14 PWM A-RGB: 200 - 1.900 U/min, 1x VRM-Lüfter: 400 - 2.500 U/min Pumpe 800 - 2.800 U/min Sockel AMD: AM5, AM4

Intel: LGA 1700 Garantiedauer sechs Jahre

Das Arctic Xtender VG gibt in insgesamt sechs Varianten, die sich bei Farbe, Glas-Seitenteil und der Grafikkartenausrichtung unterscheiden - und zwischen 200 und 230 Euro erhältlich sein sollen. Im Rahmen der Payback-Aktion gibt es das Gehäuse ganzjährig über den Webshop ca. 50 Euro günstiger. Ein Code ist dabei nicht nötig, der Rabatt wird automatisch im Warenkorb abgezogen. Die Arctic Liquid Freezer III Pro 420 A-RGB wird hingegen zu einer UVP von ca. 150 Euro, wird im Rahmen der Dankeschön-Aktion aber ebenfalls über den Onlineshop des Herstellers vergünstigt angeboten.

Das Testpaket hat somit einen regulären Gesamtpreis von über 350 Euro. Drei unserer Leser dürfen das Bundle nun in ihrer Wunschfarbe im Rahmen eines Lesertests ausführlich auf den Prüfstand stellen.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass die drei Forennutzer "Rego123", "me.home" und "Bu__Do" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Gehäuse-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 26. Oktober 2025

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 27. Oktober 2025

Testzeitraum bis 30. November 2025

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Actic sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum

