Thermaltake mit neuen Farbvarianten für The Tower 600 und The Tower 250

Thermaltake mit neuen Farbvarianten für The Tower 600 und The Tower 250

Werbung

Viele Gehäusehersteller beschränken sich auf schwarze und maximal noch weiße Farbvarianten. Nicht so Thermaltake: Zur CES stellt man weitere, teils sehr auffällige Farbvarianten für die beiden Gehäuse The Tower 600 und The Tower 250 vor.

The Tower 600 ist ein Showgehäuse für ATX-Mainboards, das wir erst kürzlich in der Farbvariante Hydrangea Blue Edition getestet haben. Zum Testzeitpunkt gab es insgesamt vier Farbvarianten: Neben Black und SnowHydrangea Blue Edition mit einem hellen Blauton und eine Matcha Green-Variante. Zur CES folgen nun gleich sechs neue Farbvarianten: Racing Green, Gravel Sand, Bubble Pink, Bumblebee, Light-Year Green und Future Dusk.

Einige dieser Farbvarianten kombinieren eine bunte Außenhülle mit einem ebenfalls bunten Innenraum in anderer Farbe. Bubble Pink ist z.B. außen pinkfarben, innen hingegen hellblau.

Für das Mini-ITX-Modell The Tower 250 wurden die beiden neuen Farbvarianten Mint Strawberry und Butter Caramel vorgestellt.

Mit den neuen Farbvarianten möchte man den Nutzern mehr Auswahl an die Hand geben und individueller gestaltete PCs ermöglichen. Die bisherigen Farbvarianten liegen preislich nah beieinander. So kostet The Tower 600 aktuell je nach Farbvariante zwischen 160 und 165 Euro, The Tower 250 wird für rund 145 Euro gelistet. Vermutlich werden sich die neuen Farbvarianten auf ähnlichem Preislevel bewegen - genaue Angaben macht Thermaltake aber noch nicht.