Werbung

Ende August riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit ADATA/XPG und ASUS zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester, die ein auffälliges Showgehäuse mitsamt eines passenden BTF-Mainboards ausführlich auf den Prüfstand stellen wollten. Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür jeweils drei Exemplare des ADATA XPG Invader X BTF und des ASUS TUF Gaming Z790-BTF WiFi. Das Gehäuse setzt auf eine Kombination aus Stahl und 3 mm dicken Tempered-Glass, wobei Front und Seitenteil komplett durchsichtig sind und die restliche Verkleidung wahlweise in Weiß oder Schwarz verfügbar ist. Das XPG Invader X BTF legt großen Wert auf eine leistungsstarke Kühlung und so lassen sich bis zu zehn 120-mm-Lüfter montieren, von denen fünf bereits vorinstalliert sind, um einen starken Luftstrom für den Abtransport der Abwärme zu ermöglichen.

An der Seite in Richtung der Front können drei 120-mm-Lüfter angebracht werden, während sich an der Rückseite entweder ein 120 oder 140 mm großer Rotor montieren lässt. Im Deckel gibt es Platz für drei 120- oder zwei 140-mm-Lüfter. Radiatoren für eine aufwendige Wasserkühlung sind gleich drei montierbar: Einmal an der Seite mit bis zu 360 mm, einmal im Deckel mit ebenfalls 360 mm und einmal ganz klassisch an der Rückseite in Form eines 120-mm-Modells.

Das I/O-Panel ist ganz unten in der Front eingelassen und bietet einen Typ-C-, zwei Typ-A-USB-Ports und einen kombinierten 3,5-mm-Klinkenstecker an. Power- und Rest-Buttons fehlen ebenfalls nicht. Allgemein bietet das ADATA XPG Invader X BTF viel Platz. So werden Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 400 mm sowie einer Breite von 270 mm unterstützt, CPU-Kühler mit einer Bauhöhe von bis zu 175 mm sind ebenso einsetzbar, wie Netzteile mit einer Gesamtlänge von bis zu 240 mm.

Insgesamt kommt das Chassis auf Abmessungen von 485 x 448 x 245 mm und stemmt rund 8,95 kg auf die Waage. Rund 160 Euro werden aktuell für das ADATA XPG Invader X BTF ausgerufen.

Eckdaten:

Bezeichnung: ADATA XPG Invader X BTF

Material: Stahl, Tempered Glas Maße: 245 x 485 x 448 mm (B x H x T) Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: 3x 2,5 oder 3x 3,5 Zoll (intern) Lüfter: Rear: 120 mm x 1 / 140 mm x 1

Top: 120 mm x 3 / 140 mm x 2

Side: 120 mm x 3

Bottom: 120 mm x 1 / 140 mm x 1

PSU Shroud :120 mm x 2 Radiatoren (maximal laut Hersteller): Rear 120 mm

Top: Bis zu 360 mm

Side: Bis zu 360 mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 17,5 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 40,0 cm Gewicht: etwa 8,95 kg Preis: etwa 159 Euro

Mainboard gibt es obendrauf

Damit die späteren Lesertester ihr neues Showgehäuse gleich optisch perfekt in Szene setzen können, gibt es für alle Teilnehmer das ASUS TUF Gaming Z790-BTF WiFi obendrauf. Die Platine nimmt alle aktuellen Intel-Prozessoren im LGA1700-Sockel der 13. und 14. Core-Generation auf und bietet einen PCIe-5.0-Slot für die Grafikkarte, einen weiteren x16-Slot mit vier Lanes sowie einen x4-Slot. Vier M.2-SSDs und sechs SATA-Geräte lassen sich ebenfalls aufsatteln, bzw. anstecken.

u den weiteren Highlights gehören schnelles 2,5-Gbit/s-Ethernet und bereits WiFi 7 sowie Bluetooth 5.4. Moderne Anschlüsse bis hin zu USB-C und zahlreiche klassische USB-A-Schnittstellen gehören ebenfalls zur Grundausstattung.

Für die Teilnahme an dieser Aktion sind also ein passender Intel-Prozessor sowie entsprechender Speicher und eine passende Grafikkarte notwendig. Regulär kostet das ASUS TUF Gaming Z790-BTF WiFi knapp über 300 Euro. Das Testpaket hat somit einen Gesamtpreis von fast 500 Euro!

Das sind die Teilnehmer

Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht und freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die drei Forennutzer "xmogelx", "Yargen" und "Beinfreiheit" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forennachricht benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Gehäuse-Unterforum zu posten!

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 8. September 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 15. September 2024

Testzeitraum bis 12. Oktober 2024

