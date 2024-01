Werbung

Während in Deutschland frostige Temperaturen herrschen, stellt be quiet! im sonnigen Las Vegas schneeweiße Produkte vor. Dabei greift man auf vorhandene Gehäuse und Lüfter zurück und bringt sie in frischer Farbvariante auf den Markt.

Davon betroffen ist allen voran das Flaggschiff, das als Dark Base Pro 901 White neu aufgelegt wird. Gegenüber dem schwarzen Dark Base Pro 901 zeigt es sich in weißer Farbe, behält ansonsten aber die bekannten Features wie die austauschbaren Fronten und Touchbedienung bei.

Auch das schwarze Dark Base Pro 701 erhält mit dem Dark Base Pro 701 White ein schneeweißes Geschwistermodell. Die neue Farbvariante bietet zudem ein ungetöntes Seitenfenster und einen breiteren LED-Diffusor mit einem Frosteffekt. Die beiden neuen Gehäusevarianten sollen ab März verfügbar werden.

Passend zu den Gehäusen werden auch weiße Lüfter vorgestellt. Silent Wings Pro 4 White und Silent Wings 4 White kommen dabei als weiße Premiummodelle auf den Markt. Die Silent Wings 4 White wird es in 120- und 140-mm-Modelle und als PWM- und PWM high-speed-Version geben. Die technischen Daten entsprechend den bekannten Standardmodellen. Als günstigere Alternative wird es den Pure Wings 3 White geben, also die weiße Variante des Pure Wings 3. Auch dieser Lüfter kommt sowohl als 120- und 140-mm-Ausführung als auch in PWM- und PWM high-speed-Versionen auf den Markt. Während Silent Wings Pro 4 White und Silent Wings 4 White bis März auf sich warten lassen, soll es die Pure Wings 3 White in wenigen Wochen geben.

Die einzige be quiet!-Produktvorstellung, die keine neue Farbvariante ist, ist ein gewinkeltes 12VHPWR-Kabel. Das 12V-2x6 / 12VHPWR 90° Cable PCI-E soll das Kabelmanagement erleichtern und ist für eine Leistung von bis zu 600 W ausgelegt. Geeignet ist es für alle be quiet! ATX 3.x-Netzteile.