Auch Thermaltakes The Tower-Serie erhält auf der CES Zuwachs. Das The Tower 300 ist ein Micro-ATX-Modell, das sich durch seine Gestaltung deutlich von anderen Micro-ATX-Gehäusen unterscheidet.

So zeigt es sich mit eine markanten, achteckigen Form. Noch ungewöhnlicher ist, dass Thermaltake vorsieht, dass man das Gehäuse auch liegend nutzen kann. Dafür soll ein optionaler Standfuß angeboten werden. Ein 3,9-Zoll-Display wird ebenfalls als optionales Zubehör angeboten. Das Mainboard wird mit nach oben gerichtetem I/O-Panel montiert. Durch die Glasflächen an der Gehäusefront kann die Hardware wie in einer Vitrine präsentiert werden.

Bei Maßen von 342 x 551 x 281 mm (B x H x T) ist das The Tower 300 ein ungewöhnlich großes Micro-ATX-Gehäuse. Dafür kann es aber auch Nutzungsmöglichkeiten bieten, die Konkurrenzmodellen verwehrt bleiben. So findet auf der rechten Seite maximal ein 360-, bzw. 420-mm-Radiator Platz. Die maximale CPU-Kühlerhöhe von 21 cm und die maximale Grafikkartenlänge von 40 cm (ohne Netzteilabdeckung) fallen ebenfalls sehr großzügig aus. Das Gehäuse nimmt maximal drei 3,5- oder 2,5-Zoll-Laufwerke auf.



Neben den drei seitlichen 120/140-mm-Lüfterplätzen können zwei 120/140-mm-Deckellüfterplätze, zwei 120/140-mm-Rückwandlüfterplätze und ein 120/140-mm-Lüfterplatz auf der Netzteilabdeckung genutzt werden. Ab Werk sind zwei 140-mm-Lüfter im Deckel vormontiert. Sie laufen mit maxmal 1.500 U/min. Auch das I/O-Panel hat seinen Platz im Deckel. Es stellt einmal USB-C, zweimal USB 3.0 und Audiobuchsen bereit.

Thermaltake bietet The Tower 300 nicht nur in Schwarz und in der weißen Snow-Variante an. Es wird das Gehäuse obendrein in auffälligeren Farben wie Turquoise, Racing Green, Matcha Green, Bumblebee und der Jubiläumsfarbe Hydrangea Blue geben. Der US-Preis wird mit 149,99 US-Dollar angegeben.