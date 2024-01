Werbung

Thermaltake feiert sein 25-jähriges Firmenjubiläum – und bringt dafür extra eine Jubiläumsedition auf den Markt. Die 25th Anniversary Hydrangea Blue Collection taucht eine ganze Reihe von Thermaltake-Produkten in einen speziellen Blauton.

Bei der Farbwahl hat man sich von blauen Hortensienblüten (Hydrangea) inspirieren lassen. Der zarte florale Pastellton prägt nun zusammen mit einer markanten "25" etliche Jubiläumsprodukte. Wir konnten einen Teil der blauen Jubiläumsprodukte in Las Vegas in Augenschein nehmen und können eigenes Bildmaterial zeigen:

Angekündigt hat Thermaltake die Gehäuse CTE E600 MX Hydrangea Blue, The Tower 300 Hydrangea Blue und Ceres 330 TG ARGB Hydrangea Blue. Als blaues Netzteil wird das Toughpower GF A3 Hydrangea Blue 1050W angeboten. Im Kühlungssegment kommen Dreierpacks SWAFAN EX12 ARGB Sync PC Cooling Fan Hydrangea Blue TT Premium Edition und SWAFAN EX14 ARGB Sync PC Cooling Fan Hydrangea Blue TT Premium Edition sowie die AiO-Kühlung TH360 V2 Ultra ARGB auf den Markt. Arbeitsspeicher wird mit dem TOUGHRAM XG RGB D5 5600MT/s Hydrangea Blue abgedeckt.

Und auch außerhalb des PCs ist Hortensien-Blau ein Thema: Der ARGENT E700 Real Leather Gaming Chair (Hydrangea Blue) Design by Studio F. A. Porsche ist ein entsprechend gefärbter Gaming-Chair und das M700 Extended Gaming Mouse Pad Hydrangea Blue das farblich passende Mauspad. Thermaltake lässt bei seiner Jubiläumskollektion also kaum einen Produktbereich aus.

Einige dieser Produkte sind bereits in anderen Farben länger bekannt – so beispielsweise der Argent E700 Gamingstuhl. Andere sind hingegen CES-Neuheiten. Soweit die Produkte neu vorgestellt wurden, werden wir sie noch detaillierter einzeln vorstellen. Das CTE E600 MX haben wir bereits in einer eigenen News behandelt. Dieses Modell wird nicht nur in Hydrangea Blue, sondern auch in Schwarz und in Weiß angeboten.