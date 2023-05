Werbung

Nach langer Wartezeit steht der Launch des zweiten DAN Cases-Gehäuse unmittelbar bevor. Das neue C4-SFX wird zwar größer als das A4-SFX, soll bei 14,7 Litern Volumen aber beachtliche Nutzungsmöglichkeiten bieten.

Die Entwicklung des C4-SFX hat sich über einen längeren Zeitraum hingezogen. Wir haben schon 2021 über dieses Gehäuse berichtet. Doch die Produktion startete erst im Februar dieses Jahres und der Verkauf soll nun zeitnah starten. Auch das C4-SFX soll ein möglichst kompaktes Gehäuse sein, gleichzeitig aber High-End-Hardware beherbergen und effektiv kühlen können. Trotz eines Volumens von unter 15 Litern und Maßen von 166 x 273 x 350,2 mm (B x H x T) kann das Gehäuse ein Mini-ITX-System, einen 280-mm-Radiator, einen bis zu 14,5 cm hohen CPU-Kühler und eine leistungsstarke Grafikkarte mit bis zu 3,9 Slots und 33,4 cm Länge bzw. bis zu 3,5 Slots und bis zu 33,6 cm Länge aufnehmen.

Zur Stromversorgung findet ein SFX- oder SFX-L-Netzteil hinter der Front Platz. Auch zwei 2,5-Zoll-Laufwerksplätze werden geboten. Das Mini-ITX-Mainboard wird kopfüber hinter der linken Gehäuseseite montiert. Die Grafikkarte kann dann mit dem nach oben orientierten Kühler unter dem luftigen Gehäusedeckel platziert werden. Für RTX 40x0 Founders Edition-Modelle liefert DAN Cases einen passenden Lufttunnel mit, der die erwärmte Luft von der GPU aus dem Gehäuse leiten soll. Auf der Produktseite macht DAN Cases ganz konkrete Empfehlungen für Luftkühler (darunter ist als leistungsstarkes Towermodell z.B. der Noctua NH-D12L), AiO-Kühlungen und kompatible Grafikkarten.

Auch das C4-SFX wird wieder von Lian Li gefertigt. Dabei wird Aluminium mit 1,5 mm Materialstärke und Stahl mit 1,2 mm Materialstärke verbaut. Das Gehäusegewicht gibt DAN Cases mit nur 3,7 kg an. Äußerlich zeigt sich das C4-SFX in einem minimalistischen Design. Während die Front geschlossen gestaltet wird, zeigen sich beide Seitenteile stark perforiert. Hinter dem rechten Seitenteil und unter dem Deckel können jeweils zwei 120- oder 140-mm-Lüfter verbaut werden. Zusätzlich steht ein 80- oder 92-mm-Lüfterplatz an der Rückwand zur Verfügung. Das I/O-Panel bietet nur einen Anschluss, nämlich einmal USB-Typ-C.

Auf der DAN Cases-Seite läuft aktuell ein Countdown zum Verkaufsstart des C4-SFX. Der offizielle Verkaufsstart ist für morgen, den 16.05.2023 um 16 Uhr geplant.