Mit iCUE 4000D RGB AIRFLOW und iCUE 5000D RGB AIRFLOW hat Corsair zwei Gehäuse vorgestellt. Eigentlich handelt es sich dabei allerdings nur um neue Varianten bekannter Modelle, die vor allem durch neue RGB-Lüfter und einen RGB-Controller aufgewertet werden.

Sowohl das 4000D Airflow als auch das etwas größere 5000D Airflow hatten wir jeweils zum Launch getestet. Beides sind nutzerfreundliche Gehäuse, die auf eine effektive Kühlung hin ausgelegt worden. Mit ihren unbeleuchteten Lüftern sind sie gleichzeitig optisch zurückhaltend. Ganz anders nun die neuen Varianten iCUE 4000D RGB AIRFLOW und iCUE 5000D RGB AIRFLOW. Bei beiden verbaut Corsair je drei der neuen AF120 RGB ELITE-Lüfter. Sie arbeiten mit 550 bis 2.100 U/min (±10 %). Beim iCUE 5000D RGB AIRFLOW können bis zu sechs PWM-Lüfter an einem PWM-Lüfter-Repeater betrieben und damit über einen einzelnen PWM-Anschluss gesteuert werden. Die Lüfter werden von je acht A-RGB-LEDs in Szene gesetzt. Zur Beleuchtungssteuerung dient ein iCUE Lighting Node PRO-Controller im Zusammenspiel mit Corsairs iCUE-Software.

Eine weitere Neuerung sind zwei zusätzliche 120-mm-Lüfterhalterungen an der Netzteilabdeckung. Daran montierte Lüfter sollen gezielt die Grafikkarte von unten kühlen können. iCUE 4000D RGB AIRFLOW und iCUE 5000D RGB AIRFLOW gibt es sowohl in Schwarz als auch in der neuen Farbvariante True White, die einen komplett weißen Rahmen mit einer weißen Verkleidung verbindet.

Für das iCUE 4000D RGB AIRFLOW ruft Corsair einen Preis von 209,90 Euro auf. Das unbeleuchtete 4000D Airflow kam noch mit einer UVP von 87,90 Euro auf den Markt. Für das iCUE 5000D RGB AIRFLOW werden 294,90 Euro angesetzt. Auch bei diesem Modell ist der Aufpreis zur unbeleuchteten Variante groß. Das 5000D Airflow kostete zum Launch 154,90 Euro. Aktuell liegen allerdings auch die Marktpreise von 4000D Airflow und 5000D Airflow deutlich über der UVP: Bei 120 bzw. 180 Euro.