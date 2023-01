Werbung

Mitte Dezember riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren Lesertest in Zusammenarbeit mit be quiet! zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester für das be quiet! Pure Base 500 FX, das erst seit wenigen Wochen auf dem Markt ist. Nach der CES 2023 haben wir uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Das be quiet! Pure Base 500 FX ist eine neue Variante des erfolgreichen Einsteigermodells von be quiet!, die jetzt konsequent auf RGB-Beleuchtung setzt und sich so optisch deutlich auffälliger und vor allem farbenfroher zeigt. Während die bisherigen Varianten des Pure Base 500 meist nur ein Meshgitter an der Front zu bieten hatten, hält der neue Midi-Tower einen leuchtenden Frontstreifen und gleich vier A-RGB-Lüfter parat.

Die Front wird somit durch zwei vertikale Leuchtstreifen geteilt, direkt dahinter sitzen drei 120-mm-Rotoren der Light-Wings-Familie. Zusätzlich gibt es einen entsprechenden Controller und einen vierten, 140 mm großen Light-Wings-Lüfter im Heck, damit die Beleuchtung der vier Rotoren und die der Frontstreifen einfach gesteuert werden kann. Er dient zugleich als PWM-Hub.

Auch das FX-Modell basiert weitgehend auf dem Pure Base 500 DX und bietet somit ein Stahlgerüst mit ABS-Kunststoff sowie ein Seitenteil aus gehärtetem Glas an. Im Inneren gibt es Platz für ein Mini-ITX-, Micro-ATX- oder ATX-Mainboard sowie für zwei 3,5- oder vier 2,5-Zoll-Laufwerke. Mittels Adapter lassen sich aber natürlich auch zwei zusätzliche 2,5-Zoll-SSDs in den größeren Schächten unterbringen. Platz gibt es außerdem für bis zu 19 cm hohe CPU-Kühler sowie für bis zu 36,9 cm lange Grafikkarten, was selbst die absoluten Topmodelle von AMD und NVIDIA mit einschließt.



Eine aufwendige Wasserkühlung kann ebenso untergebracht werden. Hierfür gibt es verschiedene Montagemöglichkeiten an der Front, im Deckel oder an der Rückwand. Insgesamt bringt es das be quiet! Pure Base 500 FX auf Abmessungen von 232 x 463 x 450 mm (B x H x T) und stemmt rund 8 kg auf die Waage.

Eckdaten:

Bezeichnung: be quiet! Pure Base 500 FX Material: Stahl (SGCC), ABS-Plastik, gehärtetes Glas Maße: 232 x 463 x 450 mm (B x H x T) Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: 2x 3,5/2,5 Zoll (intern), 4x 2,5 Zoll (intern) Lüfter: 3x 120/2x 140 mm (Front, 3x 120 mm vorinstalliert), 1x 120/140 mm (Rückwand, 1x 140 mm vorinstalliert), 2x 120/140 mm (Deckel, optional) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 360/280 mm, Deckel: 240 mm, Rückwand: 120/140 mm Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 19 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 36,9 cm Gewicht: etwa 8 kg Preis: etwa 140 Euro

Rund 140 Euro werden für den Midi-Tower derzeit ausgerufen. Drei unserer Leser dürfen das Gehäuse nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos mit ihrer eigenen Hardware testen und nach einem umfangreichen Testartikel für unsere Community am Ende behalten.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Vormittag nun alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die drei Forennutzer "RoadDog87", "Rego123" und "HoizMichl" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Gehäuse-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 25. Dezember 2022

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 26. Dezember 2022

Testzeitraum bis 29. Januar 2023

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von be quiet! sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum