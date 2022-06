Lesertest: Das sind die Tester des Fractal Design Meshify 2 RGB!

Ende Mai riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit Fractal Design zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester für das Meshify 2 RGB, welches erst seit wenigen Wochen offiziell auf den Markt ist. Wir sind am Vormittag nun alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare des Fractal Design Meshify 2 RGB. Dieses setzt zwar weiterhin auf die Grundfeatures der Serie, anstatt der bislang drei PWM-Lüfter gibt es nun gleich vier beleuchtete Rotoren, die dem Gehäuse etwas mehr Farbenvielfalt spendieren sollen.

Alle Lüfter können über den eingebauten RGB-Controller gesteuert werden, der aber auch mit den gängigen ARGB-Software-Schnittstellen zurechtkommt. Für die Steuerung per Tastendruck musste der bisherige Reset-Switch am I/O-Panel weichen. Drei der Lüfter sitzen direkt hinter der Front, das vierte Modell ist an der Rückwand montiert.

Das Grundgehäuse setzt auf eine Stahlkonstruktion, bietet ein Seitenfenster aus gehärtetem Glas und eine luftige Kunststoff-Front, über die die Kühlung versorgt wird. Im Inneren nimmt das Fractal Design Meshify 2 RGB Mainboards in den Größen von Mini-iTX bis E-ATX auf, bekommt bis zu 185 mm hohe CPU-Kühler unter und kann Grafikkarten mit einer Gesamtlänge von maximal 45 cm aufnehmen, was selbst den Einsatz der absoluten Flaggschiff-Modelle ermöglicht. Dazu können etliche 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerke in den Schächten montiert werden.

Eckdaten:

Bezeichnung: Fractal Design Meshify 2 RGB

Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff Maße: 240 x 474 x 542 mm (B x H x T) Formfaktor: E-ATX (max. 285 mm Breite)/ ATX / mATX / Mini-ITX Laufwerke: 2x 2,5/3,5-Zoll-Laufwerksschubladen und 1x 2,5/3,5-Zoll-Multibracket inklusive, 2x 2,5 Zoll (intern, vier Positionen)

mit optionalem Zubehör bis zu 13 3,5-Zoll-Laufwerke und vier 2,5-Zoll-Laufwerke möglich Lüfter: 3x 120/ 140 mm (Front, 3x 140 mm vorinstalliert), 1x 120/140 mm (Rückwand, 1x 140 mm vorinstalliert), 3x 120/140 mm (Deckel, optional), 2x 120/140 mm (Boden, optional) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 360/280 mm, Deckel: 360/280 mm, Rückwand: 120 mm, Boden: 240/280 mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 18,5 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 45 cm Gewicht: etwa 11,1 kg Preis: 179,99 Euro (UVP)

Natürlich gibt es auch Platz für eine aufwendige Wasserkühlung, wobei in der Front ein 360 oder 280 mm großer Radiator und im Deckel ein ebenso großer Wärmetauscher verbaut werden können. An der Rückwand findet theoretisch ein weiterer 120-mm-Radiator und im Boden einer mit 240 oder 280 mm seinen Platz. Insgesamt bringt es das Fractal Design Meshify 2 RGB auf Abmessungen von 542 x 474 x 240 mm und stemmt aufgrund der Anpassungen ein leicht höheres Gesamtgewicht von rund 11,1 kg auf die Waage.

Das Fractal Design Meshify 2 RGB ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei rund 180 Euro. Drei unserer Leser dürfen die PC-Behausung nun im Rahmen eines Lesertests ausführlich mit ihrer Hardware auf den Prüfstand stellen und nach einem umfangreichen Testbericht für unser Forum als Dank für die Mühen am Ende auch behalten. Ob in schwarz, oder weiß: Das dürfen die Teilnehmer entscheiden!

Das sind die Teilnehmer

Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht und freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die drei Foren-Nutzer "roysommer1406", "fostdc" und "Daniel N" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Gehäuse-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!



Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 12. Juni 2022

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 13. Juni 2022

Testzeitraum bis 17. Juli 2022

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Fractal Design sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum