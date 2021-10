Antec NX420: Einsteigergehäuse mit beleuchteter Gitterfront

Antec erweitert seine NX-Serie um den Midi-Tower NX420. Er soll vor allem preisbewusste Spieler ansprechen und fällt direkt mit seiner beleuchteten Gitterfront auf.

Wir haben bereits das NX410 als Modell aus der NX-Serie getestet. Das neue NX420 hat damit funktional durchaus einige Gemeinsamkeiten, unterscheidet sich aber sowohl etwas bei Maßen und Nutzungsmöglichkeiten als auch insbesondere bei der Optik. Mitten in der Front zieht sich ein Leuchtstreifen vertikal über die Höhe des Gehäuses. Im Zentrum sitzt das Antec-Logo, das ebenfalls beleuchtet wird. Die Beleuchtungseffekte können per Tastendruck gewechselt werden. Die Gitterflächen seitlich vom Leuchtstreifen lassen auf eine effektive Gehäusekühlung hoffen. Ab Werk wird das NX420 zwar nur mit einem einzelnen 120-mm-Lüfter an der Rückwand ausgeliefert, optional können aber noch drei 120- bzw. zwei 140-mm-Frontlüfter und zwei 120- bzw. 140-mm-Deckellüfter nachgerüstet werden. Wer eine Wasserkühlung bevorzugt, soll einen 360- oder 280-mm-Frontradiator, einen 240-mm-Deckelradiator und einen 120-mm-Heckradiator verbauen können.

Das NX420 ist bei Maßen von 221 x 463 x 416 mm (B x H x T) ein vergleichsweise kompakter Midi-Tower. Es nimmt maximal ein ATX-Mainboard, einen bis zu 17,5 cm hohen Prozessorkühler und eine bis zu 33 cm lange Grafikkarte auf. Auch finden zwei 3,5-Zoll-Laufwerke und bis zu fünf 2,5-Zoll-Laufwerke (eines davon anstelle einer 3,5-Zoll-HDD) Platz. Antec fertigt das Gehäuse aus SPCC-Stahl und aus Kunststoff, an der linken Seite wird zudem ein Seitenteil aus gehärtetem Glas verbaut. Weil das Gewicht mit 5 kg angegeben wird, kann man von einer eher geringen Materialstärke ausgehen. Das I/O-Panel im Deckel lässt USB Typ-C vermissen. Es bietet Audiobuchsen, zweimal USB 2.0 und einen einzelnen USB-3.0-Port.

Antec gibt für das NX420 eine UVP von 64,99 Euro an. Im Preisvergleich wird der Midi-Tower aktuell ab rund 62 Euro angeboten.