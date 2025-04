Werbung

Kingston stellt mit der DC3000ME PCIe 5.0 NVMe U.2 eine neue SSD der Unternehmensklasse vor, die speziell für Serverumgebungen und Rechenzentren entwickelt wurde. Die SSD basiert auf einer PCIe-Gen5-x4-Schnittstelle und ist vollständig abwärtskompatibel mit PCIe Gen4. Als Speichermedium kommt 3D eTLC NAND zum Einsatz, was in Kombination mit der hohen Schnittstellenbandbreite für eine konstant hohe Leistung sorgen soll.

Die DC3000ME erreicht sequenzielle Leseraten von bis zu 14.000 MB/s und bietet je nach Modell Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 10.000 MB/s bei der 7,68-TB-Variante beziehungsweise 9.700 MB/s beim Modell mit 15,36 TB. Die kleinste Version mit 3,84 TB kommt auf 5.800 MB/s. In puncto zufälliger 4K-Zugriffe liefert das Laufwerk in der Spitze bis zu 2.800.000 IOPS beim Lesen und bis zu 500.000 IOPS beim Schreiben. Die garantierten Latenzzeiten unter einer Auslastung von 99 % liegen unter 10 Mikrosekunden beim Lesen und unter 70 Mikrosekunden beim Schreiben, was insbesondere in latenzkritischen Anwendungen wie OLTP, Edge Computing oder AI-Berechnungen von Bedeutung ist.

Ein zentrales Sicherheitsmerkmal ist die Power Loss Protection, die bei Stromausfällen für Datensicherheit sorgen will. Dazu kommen Funktionen wie End-to-End-Datenschutz, NVMe-MI 1.2b Out-of-Band-Management sowie eine AES-256-Bit-Hardwareverschlüsselung mit TCG Opal 2.0 Unterstützung. Die SSD unterstützt bis zu 128 Namespaces und verfügt über umfangreiche Diagnosetools wie Telemetriedaten, Medienverschleißüberwachung, Temperatur- und Gesundheitsanzeigen. Die Lebensdauer der SSD wird mit einem Write-Zyklus pro Tag (DWPD) über fünf Jahre angegeben. Das entspricht je nach Kapazität einem TBW-Wert von 7.008 TB bei 3,84 TB, 14.016 TB bei 7,68 TB und 28.032 TB beim Modell mit 15,36 TB.

Der Energieverbrauch liegt im Leerlauf bei 8 W, beim Lesen bei maximal 8,2 W und beim Schreiben bei bis zu 24 W. Der Formfaktor entspricht U.2 mit einer Bauhöhe von 15 mm und Abmessungen von 100,5 x 69,8 x 14,8 mm. Die SSD ist für einen Temperaturbereich von 0 bis 70 °C ausgelegt und erreicht eine mittlere Betriebsdauer von zwei Millionen Stunden. Je nach Kapazität liegt das Gewicht der SSD zwischen 146,2 und 152,3 g. Kingston gewährt fünf Jahre Garantie und bietet technischen Support für alle Modelle.