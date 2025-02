Werbung

Samsung hat mit der SSD 9100 PRO Serie eine Hochleistungs-SSD mit PCIe 5.0 und NVMe 2.0 vorgestellt, die auf der neuesten V-NAND-Technologie des Unternehmens basiert. Sie bietet eine deutlich gesteigerte Leistung im Vergleich zu vorherigen Generationen und richtet sich an professionelle Anwender sowie Gamer, die maximale Geschwindigkeit und hohe Speicherkapazitäten benötigen.

Die SSD erreicht laut Hersteller sequentielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 14.800 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 13.400 MB/s. Auch bei zufälligen Lese- und Schreibvorgängen bietet sie mit bis zu 2.200K IOPS beim Lesen und 2.600K IOPS beim Schreiben eine erhebliche Leistungssteigerung. Diese Verbesserungen wollen die SSD 9100 PRO besonders geeignet für datenintensive Anwendungen wie KI-gestützte Berechnungen, 8K-Videobearbeitung, Virtual Reality und anspruchsvolle Gaming-Umgebungen machen.

Mit einer maximalen Kapazität von bis zu 8 TB will die SSD zudem ausreichend Speicherplatz für große Datenmengen zur Verfügung stellen. Mit der Intelligent-TurboWrite-2.0-Technologie möchte Samsung für eine optimierte Zwischenspeicherung sorgen und die Schreibleistung verbessern, indem größere Mengen an Cache für häufig genutzte Daten bereitgestellt werden.

Die Energieeffizienz soll ebenfalls optimiert worden sein. Dank eines neuen 5-nm-Controllers und verbesserter Firmware soll die Effizienz im Vergleich zur vorherigen Generation um bis zu 49 % gesteigert worden sein, während der Stromverbrauch um nur etwa 2,5 W erhöht wurde. Diese Optimierung soll dazu beitragen, eine hohe Leistung abzuliefern, ohne die Wärmeentwicklung unnötig zu steigern.

Samsung bietet die SSD 9100 PRO in verschiedenen Bauhöhen an. Das Modell mit Heatsink hat eine Höhe von 8,8 mm und ist für PCs, Laptops und die PlayStation 5 geeignet. Die größere 8-TB-Variante kommt mit einer Bauhöhe von 11,25 mm und richtet sich an Nutzer mit besonders hohen Leistungsanforderungen. Das integrierte Wärmemanagement soll durch eine effektive Ableitung der entstehenden Hitze für eine gleichbleibend hohe Leistung auch bei langanhaltenden Workloads sorgen.

Zur Datensicherheit unterstützt die SSD AES-256-Bit-Verschlüsselung sowie TCG Opal 2.0, wodurch sensible Daten gut geschützt werden können.

Informationen zum Preis und der Verfügbarkeit der SSD 9100 PRO stehen noch aus. Ein ausführlicher Test soll im Laufe des März 2025 folgen.