PNY Technologies hat die neue CS2150 M.2 NVMe PCIe Gen5 x4 SSD angekündigt und ergänzt damit sein Portfolio an Solid-State-Laufwerken. Die CS2150 verfügt laut PNY über ein M.2-2280-Format und nutzt die NVMe-PCIe-Gen5-x4-Schnittstelle für hohe Geschwindigkeiten bei der Datenübertragung; mit sequenziellen Lesegeschwindigkeiten von bis zu 10.300 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 8.600 MB/s. Dabei will sich die CS2150 sowohl an professionelle Anwender, Technikbegeisterte, Content-Creatoren und Gamer richten.

Um ihren Leistungsanspruch zu untermauern, nutzt die CS2150 SSD Microsofts DirectStorage, eine Windows 11-Funktion, welche die Ladezeiten von Spielen beschleunigen und so die Bildqualität verbessern kann. Über den verwendeten Controller macht PNY bisher leider keine Angaben.

Die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der CS2150 M.2 NVMe PCIe Gen5 x4 SSD will PNY aber mit einer 5-Jahres-Garantie unterstreichen. In Sachen Datenschutz setzt die CS2150 auf eine TCG Opal 2.0 für Hardware-Verschlüsselung.

Die PNY CS2150 M.2 NVMe PCIe Gen5 x4 SSDs werden in Kürze in den Kapazitäten 1 TB und 2 TB erhältlich sein. Weitere Informationen sowie Preise und TBW-Grenzen stehen noch aus.