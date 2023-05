Werbung

ADATA und die Untermarke XPG haben auf der Computex zahlreiche Neuigkeiten zu verkünden. Wir wollen uns auf solche im Bereich der SSDs und des Arbeitsspeichers konzentrieren, denn dafür sind beide Marken sicherlich am bekanntesten. Von XPG angeboten wird auch noch Peripherie wie Headsets, Tastaturen, Mäuse und auch Gehäuse, die es aber größtenteils nicht nach Deutschland schaffen. Auch Notebooks mit AMD- und Intel-Prozessoren will man zukünftig anbieten – aber auch diese zunächst einmal nicht in Deutschland.

Die Highlights bei den SSDs sind das Project NeonStorm. Dabei handelt es sich um eine PCIe-5.0-SSD mit Flüssigkeitskühlung. Die Flüssigkeit soll die Wärme direkt über der SSD aufnehmen der kleine Behälter mit dieser wird wiederum von zwei kleinen Lüftern gekühlt. Auf den Hinweis unsererseits, dass eine solche Kühlung zwar notwendig zu sein scheint, es aber sicherlich auch eine andere Lösung dafür gibt (Einsatz unter der Abdeckung des Mainboards oder einen passiven Kühler auf der SSD), reagierte man erstaunt. Die Sensibilität bei der Lautstärke, wie sie hierzulande zu sehen ist, kennt man im asiatischen Raum meist nicht.

Aber zurück zum Project NeonStorm. Hier zum Einsatz kommt ein SiliconMotion SM2508, der für Übertragungsraten von 14 bzw. 12 GB/s sorgen soll. Die 4K-Random-IOPS werden mit 2 Millionen für das Lesen und Schreiben angegeben. Die SSD hat noch keinen finalen Produktstatus erreicht und somit gibt es auch noch keine Informationen zur Verfügbarkeit. Die maximale Kapazität soll bei 8 TB liegen.

Auch das zweite Modell (Legend 970) verfügt über eine aktive Kühlung mittels kleinem Lüfter auf der Stirnseite des Kühlers. Der hier eingesetzte Controller ist ein Phison E26. Die Datenraten liegen mit jeweils 10 GB/s für das Lesen und Schreiben von Daten eher im unteren Spektrum für eine SSD mit PCIe-5.0-Interface und eben diesem Controller.

Bereits in wenigen Wochen soll die Legend 970 in den Handel kommen und wird dort mit Kapazitäten von 1 und 2 TB verfügbar sein.

DDR5 mit bis zu 9.000 MT/s

Beim Arbeitsspeicher werden die bekannten Serien erneuert. Die Lancer-Speicherserie, die in Zusammenarbeit mit ASUS ROG anstanden ist, reicht bis zu Transferraten von 7.400 MT/s und steht in Kapazitäten von 16 GB pro Modul bereit. Die Caster-Serie soll vor allem High-End-Overclocker ansprechen, denn mit bis zu 9.000 MT/s werden hier Taktraten erreicht, die nicht jeder integrierte Speichercontroller eines Intel-Prozessors mitmacht.

Allesamt verfügen die Speicherserien über einen Heatspreader aus Aluminium, die mal glänzend und mal matt schwarz ausgelegt sind. Eine RGB-Beleuchtung auf der Stirnseite ist bei beiden Serien vorhanden, unterscheidet sich aber geringfügig in der Ausführung.

DDR5-9000 werden sicherlich nur in geringen Stückzahlen erhältlich sein. Die Speicherhersteller müssen dazu viele Speichermodule testen und entsprechend gute aussortieren, bis eine ausreichende Stückzahl zu Stande kommt, um ein solches Produkt aufzulegen.

Titanium- und Platinium-Netzteile

Darüber hinaus zeigt der Hersteller neue ATX-3.0-Netzteile mit einer maximalen Ausgangsleistung von 1.000, 1.300 und 1.600 W, die im Falle der ersten beiden Modelle (XPG Cybercore II Platinium) Platinium-zertifiziert sind und im Falle des letztgenannten Modells (XPG Fusion 1600 Titanium) sogar eine Titanium-Zertifizierung erhalten haben. Allesamt sind dies modulare Netzteile.

Beim XPG Fusion 1600 Titanium handelt es sich außerdem um ein volldigitales Netzteil, welches auf planare Transformatoren und GaN-FETs setzt.

Informationen zu den Preisen oder der Verfügbarkeit haben wir nicht.