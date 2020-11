Western Digital präsentiert eine SSD-Sonderedition zu Call of Duty: Black Ops Cold War

Western Digital hat jetzt seine WD_Black-Serie in Form einer Sonderedition neu aufgelegt. In Zusammenarbeit mit der Spieleschmiede Activision Blizzard wurden insgesamt drei Produkte der Reihe mit einem Call-of-Duty:-Black-Ops-Cold-War-Anstrich versehen. Neben einer Special-Edition der P10 Game Drive (2 TB) lassen sich in Zukunft die P50 Game Drive SSD (1 TB) sowie die SN850 NVMe SSD mit einer Kapazität von 1 TB im Call-of-Duty-Design erwerben.

Zusätzlich zu den SSDs erhalten alle Spieler zudem noch Call-of-Duty-Punkte. Die P10 kann für knapp 110 Euro inklusive 1.100 Punkten erworben werden. Wer hingegen mit der Anschaffung der P50 für rund 260 Euro liebäugelt, erhält 2.400 Punkte. Für eine unverbindliche Preisempfehlung von 300 Euro gibt es die SN850 und 2.400 Punkte. Verfügbar sollen alle drei Modelle ab Dezember 2020 sein.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Des Weiteren sind die P10 sowie die P50 zum einen mit Sonys PlayStation 4 und 5 und zum anderen mit Microsofts Xbox One und Xbox Series kompatibel. Dabei gilt jedoch zu beachten, dass auf den Next-Gen-Konsolen nur Spiele der Vorgänger-Systeme unterstützt werden. Ob die SN850 zudem als Speichererweiterung für die PlayStation 5 genutzt werden kann, ist noch unklar. Aktuell dürfte die Sonderedition der SN850 in erster Linie für PC-Gamer interessant sein. Allerdings besitzt diese keinen Heatsink.



Ein ausführlicher Test der Western Digital WD_Black P50 mit einer Kapazität von 2 TB findet sich hier.