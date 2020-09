HWL-Nutzer deckt irreführende RPM-Angaben bei WD-Festplatten auf

Wie bereits im vergangenen Jahr vom Hardwareluxx-Forum-User Dwayne_Johnson festgestellt wurde, drehen manche Festplatten des Herstellers Western Digital nicht mit der angegebenen Geschwindigkeit. Dies bestätigt nun auch eine Messung eines Reddit-Nutzers. Wie Dwayne_Johnson festgestellt hat, dreht sich die WD80EZAZ mit 7.200 Umdrehungen pro Minute und nicht wie vom Hersteller angegeben mit 5.400 Umdrehungen pro Minute. Laut dem Reddit-Post trifft dies auf die WD80EMAZ sowie auf einige Festplatten der WD Red-Reihe zu.

Gerade bei NAS-Platten kann sich die höhere Drehzahl negativ auf die Energiekosten auswirken. Nimmt man eine WD Red-Plus-HDD mit einer Kapazität von 8 TB zur Hand, benötigt diese laut Western Digital 8,8 W. Im Vergleich zu einer Seagate Barracuda Compute entspricht das einem erhöhten Stromverbrauch von 3,5 W. Bei zehn verbauten Festplatten in einem NAS-System hätte dies einen Mehrverbrauch von 35 W zur Folge, was sich bei einem 24/7-Betrieb definitiv bemerkbar macht.

Neben der erhöhten Leistungsaufaufnahme macht sich die höhere Drehzahl natürlich auch in der Lautstärke bemerkbar.

Die Webseite Ars Technica hat den Hersteller kontaktiert und um eine Stellungnahme gebeten.

"For select products, Western Digital has published RPM speed within a “class” or “performance class” for numerous years rather than publishing specific spindle speeds. We also fine-tune select hard drive platforms and the related HDD characteristics to create several different variations of such platforms to meet different market or application needs. By doing so, we are able to leverage our economies of scale and pass along those savings to our customers. As with every Western Digital product, our product details, which include power, acoustics and performance (data transfer rate), are tested to meet the specifications provided on the product’s data sheet and marketing collateral."

Laut Western Digital veröffentlicht man für ausgewählte Produkte seit vielen Jahren Drehzahlen innerhalb einer "Klasse", bzw. "Leistungsklasse". Spezifische Spindeldrehzahlen werden hingegen nicht bekannt gegeben. Außerdem würde man bei dem Unternehmen eine Feinabstimmung ausgewählter Plattformen und der damit verbundenen HDD-Merkmale vornehmen. Als Grund gibt WD an, dass man mehrere verschiedene Varianten solcher Plattformen anbieten möchte, um so unterschiedlichen Markt- und Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Allerdings macht es wenig Sinn solche Klassen einzuführen, schließlich möchte ein Nutzer keine Festplatte kaufen, die als "5400 RPM Class" vermarktet wird, sondern eine HDD mit 5.400 Umdrehungen pro Minute. Somit sollte man sich als Kunde auf die Angaben des Herstellers verlassen können und nicht erst durch eigene Messungen feststellen, was für ein Produkt man in den Händen hält.

Was man nun aus den Angaben und Informationen macht, ist natürlich wieder eine andere Sache. WD sind keine falschen Angaben vorzuwerfen, man könnte aber sagen, dass sie irreführend sind. Vor allem wer auf den Umstand wert legt, dass seine Festplatte mit nur 5.400 Umdrehungen pro Minute läuft, will sich sicherlich auf diese Angabe auch verlassen können.