T-Force Vulcan G: Teamgroup stellt zwei neue Gaming-SSDs vor

Teamgroup bietet nicht nur Arbeitsspeicher, sondern auch seit vielen Jahren SSDs für den Endkunden an. Primär für den Gaming-Sektor hat Teamgroup mit den T-Force Vulcan G nun zwei neue SSDs im 2,5-Zoll-Format vorgestellt. Dabei hat das Unternehmen zunächst nur zwei Kapazitäten berücksichtigt, nämlich 512 GB und 1 TB. Als Schnittstelle kommt natürlich SATA 6GBit/s zum Einsatz.

Die entsprechende Platine mit Controller und den 3D-NAND-TLC-Chips steckt Teamgroup in ein schwarzes 2,5-Zoll-Gehäuse, auf dem das T-Force-Logo und auch die Modellbezeichnung per Lasercut in Diamand-Optik hinterlassen wurde. Je nach Wahl gibt es dabei entweder 512 GB oder 1 TB an Speicherkapazität. Unterhalb oder Oberhalb dessen hat Teamgroup zunächst keine weiteren Varianten eingeplant. Wenn man sich an Samsungs 870-QVO-Serie mit bis zu 8 TB erinnert, hätte es bei der T-Force-Vulcan-G-Serie zumindest auch gerne eine 2-TB-Version geben können.

Für beide Modelle gibt Teamgroup Transferraten von bis zu 550 MB/s im Lesen und 500 MB/s im Schreiben und 4K-Random-Werte von 70.000 IOPS lesend und 60.000 IOPS schreibend. Damit reizt Teamgroup die SATA-6GBit/s-Spezifikationen ordentlich aus. Unterschiede gibt es dann aber natürlich bei der TBW-Angabe: 120 TB sind es bei der 512-GB-Version, mit einer Verdopplung auf 240 TB sind es dann bei der 1-TB-Variante. Für die gewisse Beschleunigung ist auch ein SLC-Cache von nicht genannter Größe vertreten und Features wie TRIM und SMART-Monitoring sind natürlich ebenfalls mit an Bord.

Wann Teamgroup die beiden SSDs hierzulande anbieten wird, hat das Unternehmen noch nicht verlauten lassen. Für die 512 GB wurde jedoch eine unverbindliche Preisempfehlung von 60,99 US-Dollar angegeben, 106,99 US-Dollar wurden für 1 TB genannt. Nach aktuellem Kurs wären entspricht dies 60,12 Euro respektive 105,47 Euro inklusive Mehrwertsteuer in Höhe von gegenwärtig 16 %.