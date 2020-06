Samsung 870 QVO kommt mit 1 bis 8 TB

Samsung scheint ohne große Ankündigung einen Teil seiner SSD-Flotte aufzufrischen. Bei Amazon konnte kurzzeitig die bisher unbekannte 870 QVO vorbestellt werden. Inzwischen hat der Versandhändler diese jedoch wieder aus dem Sortiment entfernt. Wie aus den Daten des Online-Händlers hervorging, richtet sich die SSD besonders an den Mainstream-Markt und legt den Fokus auf eine hohe Kapazität.

Die Samsung 870 QVC konnte mit einer Kapazität von 1 bis 8 TB vorbestellt werden. Wie der Name bereits vermuten lässt, kommt QLC-NAND zum Einsatz, bei dem pro Speicherzelle bis zu 4 Bits gespeichert werden können. Dadurch steigt die Speicherdichte und es können pro Chip mehr Daten gesichert werden.

Die Hardware wird von Samsung in einem 2,5-Zoll-Gehäuse untergebracht und als Anschluss kommt die SATA-III-Schnittstelle zum Einsatz. Dadurch wird gleichzeitig die maximale Geschwindigkeit begrenzt. Diese dürfte beim Lesen und Schreiben in etwa bei 550 MB/s sein. Offizielle Angaben fehlen an dieser Stelle noch.

Amazon hatte angegeben, dass Ende Juni die Samsung 870 QVC im Handel stehen soll. Zunächst mit einer Kapazität von maximal 4 TB. Die 8-TB-Version soll erst Ende August folgen. Die Preise sollen bei rund 130 US-Dollar starten und bis 900 US-Dollar hinauf gehen.