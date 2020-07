Zweimal Seagate IronWolf 510 SSDs als NAS-Cache im Test

Mit den Seagate IronWolf 510 adressiert der Speicherspezialist den Markt für SSD-Cache und legt diese auf den Dauerbetrieb in solchen Systemen aus. Wir haben uns zwei dieser Laufwerke einmal angeschaut und neben den reinen Benchmarks auch ein Video dazu gemacht, welches den Einsatz solcher SSDs etwas besser verdeutlichen kann.

Zunächst einmal technische Daten zu den IronWolf 510 SSDs. Diese sind in Kapazitäten von 240, 480, 960 GB oder 1,92 TB verfügbar. Die Drive Writes Per Day (DWPD) liegen beim Faktor eins. Die Mean Time Between Failures (MTBF) wird mit 1,8 Millionen Stunden angegeben. Per PCIe 3.0 x4 angebunden sollen die Laufwerke Datenübertragungsraten von mehr als 3 GB/s erreichen. Per PCI-Express 4.0 und dazugehörigem Controller wären sicherlich auch höhere Datenübertragungsraten möglich, in NAS-Systemen ist PCI-Express 4.0 als Caching-Möglichkeit aber noch nicht verbreitet.

Zudem bietet Seagate bei den IronWolf 510 über zwei Jahre einen Rescue Datenwiederherstellungsplan. Ihr bekommt also nicht nur ein neues Laufwerk, sondern könnt die Daten wiederherstellen lassen. Diese Option bietet Seagate sonst nur bei seiner Pro-Serie.

Wir haben uns nun die 1,92-TB-Variante angeschaut – bzw. gleich zwei davon. Aber auch unsere Leser hatten schon die Gelegenheit dazu, denn zusammen mit QNAP und Seagate gab es einen Lesertest der IronWolf 510 mit einem TS-351. Gleich drei unserer Forenmitglieder haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt:

Die Benchmarkergebnisse findet ihr in den Lesertests, in denen die SSDs auch in PC-Systemen verwendet wurden und nicht nur als Cache-SSD. Aber der Fokus liegt natürlich im Einsatzgebiet des NAS-Caching.

Im Video gehen wir auf die Einrichtung der Caching-SSDs in einem QNAP TVS-627XT ein. Das NAS bietet Platz für sechs 3,5-Zoll-Festplatten, die in einem RAID5 betrieben wurden. Die IronWolf-SSDs werden auf einer PCI-Express-Steckkarte verbaut, die wiederum in das NAS eingebaut wird. Die beiden SSDs sind als RAID1 konfiguriert. Zudem zeigt das Video die Grenzen eines solchen Cachings auf und was es hier zu beachten gibt.