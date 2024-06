Werbung

Bei Gehäusen ist Holz mittlerweile ein Material, das durchaus vom ein oder anderen Hersteller als Gestaltungselement eingesetzt wird. Sharkoon nutzt das Naturmaterial nun aber auch bei Tastaturen. Daneben zeigt man unter anderem aber auch ein neues Premium-Gehäuse mit optionalem 8-Zoll-Display und mehrere eigene Luftkühler.

Seitdem Fractal Design das North auf den Markt gebracht hat, ist Holz im Gehäusesegment ein richtiges Thema. Auch Sharkoon hat darauf bereits reagiert und mit dem Rebel C70G RGB eine Alternative auf den Markt gebracht. Doch man will Holz noch konsequenter einsetzen. Zur Computex wurden drei Tastaturmodelle mit Holzgehäuse vorgestellt: SKILLER SGK50 S2 PBT Wood, SKILLER SGK50 S3 PBT Wood und SKILLER SGK50 S4 PBT Wood.

Diese Trio mechanischer Tastaturen unterscheidet sich beim Format. Die SKILLER SGK50 S2 PBT Wood ist eine 95-Prozent-Tastatur, die SKILLER SGK50 S3 PBT Wood eine 75-Prozent-Tastatur und die SKILLER SGK50 S4 PBT Wood eine kompakte 60-Prozent-Tastatur. Alle drei zeigen sich mit einem Holzgehäuse, das sowohl die Tasten einfasst als auch die Unterseite prägt. Selbst eine hölzerne Handballenauflage wird vorgeführt. Im Gehäuse sitzt ein Hot-Swap-PCB, das 3- und 5-Pin-Switches aufnimmt. Vorinstalliert sind Gateron G PRO 3.0 Yellow. Auf den Switches sitzen PBT-Tastenkappen. Eine Polycarbonatplatte soll den Tastenklang und die Beleuchtung optimieren.

Das Elite Shark CA500 wird als neue Premium-Gehäuse positioniert. Linkes Seitenteil und Front bestehen aus gehärtetem Glas. Als Besonderheit kann mit dem Elite Shark D100 ein Display hinter der Front oder am Mainboardträger montiert werden. Dieser optionale 8-Zoll-Monitor wird per HDMI bzw. USB (ein entsprechender Adapter liegt bei) mit dem PC verbunden. Sharkoon hat das Elite Shark CA500 zudem so gestaltet, dass es mit ASUS BTF-Mainboards kompatibel ist. Das Gehäuse soll so geräumig ausfallen, dass aktuelle Hardware problemlos Platz findet.

In Sharkoons Kühlungssparte werden aktuell AiO-Kühlungen und Lüfter angeboten. Es sollen aber auch noch Luftkühler hinzustoßen. A40, A50 und A50 RGB sind Single-Towerkühler mit einem einzelnen 120-mm-Lüfter. Während beim A40 vier Heatpipes verbaut werden, erhalten die A50-Modelle fünf Heatpipes. A60 und A60 RGB dürften als Dual-Towerkühler mit zwei 120-mm-Lüftern und sechs Heatpipes noch leistungsstärker werden.