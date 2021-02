Neuer Lesertest: Testet die MSI GM41 Lightweight!

In Zusammenarbeit mit MSI suchen wir ab sofort drei Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die der neuen MSI GM41 Lightweight im Rahmen eines Lesertests gehörig auf den Zahn fühlen und einen umfangreichen Testbericht darüber für unser Forum verfassen wollen. Als Dankeschön für die Mühen, darf der leichte Nager am Ende natürlich behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Die MSI GM41 Lightweight wurde erst vor wenigen Tagen offiziell in den Handel geschickt und liegt mit ihrem leichten Gewicht von gerade einmal 65 g voll im Trend. Trotz der Leichtbauweise muss man nicht auf eine geschlossene Griffschale oder einen High-End-Sensor verzichten. Im Gegenteil: Unter der Haube steckt ein PixArt PWM-3389, der eine Abtastrate von bis zu 16.000 DPI ermöglicht. Sie kann in mehreren Stufen auf bis zu 400 DPI heruntergeregelt werden. Dazu gibt es Omron-Switches für die Haupttasten, die für eine hohe Präzision und Lebensdauer sorgen sollen. Laut Hersteller sind sie für mindestens 60 Millionen Klicks ausgelegt.

Dank ihrer symmetrischen Form lässt sich die 130,1 x 67 x 38,3 mm große Maus auch mit der linken Hand bedienen, gummierte Griffflächen an den Seiten sorgen für den nötigen Grip. Auf eine RGB-Beleuchtung muss man bei der MSI GM41 ebenfalls nicht verzichten, beleuchtet wird das typische Drachenlogo direkt im Mittelpunkt der Maus. Mit einem Gesamtgewicht von gerade einmal 65 g ist der Gaming-Nager sogar leichter als andere Leichtbau-Mäuse, die es typischerweise auf zwischen 60 und 80 g bringen. Angeschlossen wird die Lightweight über ein 2 m langes USB-Kabel, welches voll ummantelt ist.

Preislich muss man für die MSI GM41 Lightweight derzeit rund 60 Euro investieren. Drei unserer Leser können den Nager nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos testen.

Sensortyp: PixArt PMW-3389, optisch Abtastrate: bis zu 16.000 DPI, voreingestellte DPI-Stufen bei 400, 800, 1.600, 3.200 und 6.400 DPI Beschleunigung: 50 g Mausgeschwindigkeit: 400 ips Polling Rate: 1.000 Hz Switches: Omron, 60 Millionen Clicks Zusätzliche Tasten: zwei Daumentasten Design & Features: symmetrisch geformt, gummierte Seiten, Daumentasten nur auf der linken Seite Gleitfüße: drei Stück Kabel: 2,0 Meter, textilummantelt Abmessungen: 130,1 x 67 x 38,3 mm (L x B x H) Gewicht: 65 Gramm ohne Kabel Preis: rund 60 Euro

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 7. März ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien sowie das Testsystem genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Samples haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit MSI!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 7. März 2021

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 8. März 2021

Testzeitraum bis 11. April 2021

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von MSI sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum