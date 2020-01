Neuer Lesertest: Testet die ASUS ROG Chakram

Auf der Gamescom 2019 kündigte ASUS im vergangenen Sommer mit der ROG Chakram eine eher ungewöhnliche Gaming-Maus an. Sie kann nämlich nicht nur per Qi-Ladegerät drahtlos geladen werden, sondern bietet obendrein einen integrierten Joystick. Inwieweit das in der Praxis nützlich ist, das dürfen jetzt drei Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder herausfinden. In Zusammenarbeit mit ASUS suchen wir ab sofort im Rahmen eines Lesertests drei interessierte Tester.

Pünktlich zum deutschen Markstart der ASUS ROG Chakram dürfen drei Hardwareluxx-Leser den neuen Gaming-Nager bei sich zu Hause ausführlich auf den Prüfstand stellen, für die Community einen umfangreichen Testbericht erstellen und die Maus am Ende als kleines Dankeschön für die Mühen natürlich auch behalten. Highlight der ASUS ROG Chakram ist der flache Mini-Joystick, welcher sich an der linken Mausflanke per Daumen steuern lässt. Er unterstützt vier Achsen und 256 verschiedene Bewegungsstufen. Dadurch verspricht der Hersteller eine bessere Kontrolle und Flexibilität beim Spielen. Die Belegung des Joysticks kann individuell angepasst werden, womit er sich für die unterschiedlichsten Funktionen nutzen lässt. Wer ihn gar nicht einsetzen möchte, kann ihn jedoch auch einfach entfernen.

Natürlich stehen die üblichen Taster für den linken und rechten Mausklick – ASUS setzt auf gesockelte Omron-Tasten – und ein Mausrad sowie zwei weitere Zusatz-Tasten zur Verfügung. Herz des Nagers ist ein optischer 16.000-DPI-Sensor mit einer Mausgeschwindigkeit von bis zu 400 ips – über eine Taste kann die DPI-Stufe komfortabel geändert und on-the-fly angepasst werden. Weiterhin können magnetische Cover und eine individualisierbare Plakette genutzt werden, womit die Chakram auch in Sachen Ergonomie bei Rechtshändern ordentlich punkten soll.

Die ROG Chakram ist als Drahtlos-Maus konzipiert und das nicht nur im Betrieb, sondern auch beim Laden. ASUS setzt nämlich auf den Drahtlos-Ladestandard Qi, der binnen einer Ladezeit von nur 15 Minuten eine Spielzeit von rund zwölf Stunden ermöglichen soll. Bei voll aufgeladenem Stromspeicher sollen laut Hersteller sogar rund 100 Stunden möglich sein. Neben dem 2,4-GHz-Betrieb ist außerdem eine Kopplung per Bluetooth (BLE) möglich, eine Kabelverbindung kann natürlich ebenfalls eingesetzt werden. Was bei ASUS ebenfalls nicht fehlen darf: Eine integrierte Aura-Sync-Beleuchtung, die sich individuell anpassen lässt.

Die ASUS ROG Chakram ist seit wenigen Tagen ab etwa 169 Euro zu haben – drei unserer Leser können die Maus nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos auf den Prüfstand stellen. Wir starten dafür in die Bewerbungsphase.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf wieder fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden. Bis zum 9. Februar ist Zeit. Darin solltet Ihr natürlich Eure Testkriterien sowie die Testumgebung nennen. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung eurerseits nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbys und wie alt seid ihr? Die Frage, warum ihr am Lesertest mit ASUS teilnehmen wollt, sollte ebenfalls kurz und knackig beantwortet werden.

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Samples haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit ASUS!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 9. Februar 2020

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 10. Februar 2020

Testzeitraum bis 15. März 2020

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von ASUS sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum

Preise und Verfügbarkeit ASUS ROG Chakram Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 169,99 EUR Zeigen >>