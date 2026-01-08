News
Natürlich ist auch AGI Technology auf der diesjährigen CES zur Stelle. Wir haben dem AGI-Stand einen Besuch abgestattet. Besonders eindrucksvoll war das AGI GRØNNLUX-10K-System. Zwar ist nur ein Ryzen 3 8300G auf dem MSI B850MPOWER verbaut, doch das nicht ohne Grund. Die 10K beziehen sich auf den Speichertakt von über 5.000 MHz, die in mehr als 10.000 MT/s resultieren. Außerdem konnten wir vornehmlich externe und gleichzeitig schnelle SSDs auffinden.

AGI verwendete für das GRØNNLUX-10K-System DDR5-CUDIMM aus eigenem Hause. Um auf die erzielten 10.200 MT/s (DDR5-10200) zu kommen, hat AGI nicht auf einen LGA1851-Unterbau gesetzt, sondern auf das MSI B850MPOWER, zusammen mit dem Ryzen 3 8300G. Der IMC (Integrated Memory Controller) im monolithischen Die war zusammen mit den DDR5-CUDIMMs dazu in der Lage, den Speichertakt auf 5.100 MHz anzuheben, was eben zu den 10.200 MT/s führt.

Bei den Latenzen waren es aktive CL52-62-62-126 und damit schon ordentlich angehoben. Anhand der CPU-Z-Screenshots ist zu erkennen, dass die DDR5-CUDIMMs ICs von Sk Hynix beherbergen und als XMP die 10.000 MT/s bei CL48-62-62-126 mitbringen. Demnach musste AGI hauptsächlich die CL-Latenz von 48 auf 52 anheben, um noch 100 MHz herauskitzeln zu können.

AGI hat im System auch zwei eigene M.2-SSDs mit Crystal Disk Mark getestet. Auf einer PCIe-x16-Erweiterungskarte hat AGI jeweils zwei AI858- und Project-S10-SSDs jeweils im RAID-0-Verbund laufen lassen. Herausgekommen sind PCIe-Gen5-Werte, auch wenn die beiden SSD-Paare selbst mit maximal PCIe 4.0 x4 angebunden sein müssen. Bekanntlich kann der Ryzen 3 8300G lediglich vier Gen4-Lanes auf dem PEG-Slot bereitstellen, sodass die PCIe-x16-Karte mit den vier M.2-Anschlüssen selbst mit PCIe 4.0 x4 angebunden sein muss. Diese vier Lanes werden in einen Switch-Controller wandern, der die Lanes dann künstlich erweitert. Für die Verwirrung sorgt die PCI-Express-3.0-Angabe unter CPU-Z.

Das Gesamtsystem wurde mit einer Custom-Wasserkühlung inkl. Hard-Tubes eindrucksvoll in Szene gesetzt.

Schnelle externe SSDs von AGI Technology

Doch AGI Technology ist nicht nur für seinen eigenen Arbeitsspeicher bekannt, sondern auch für ihre SSD-Technik. Uns ins Auge gefallen sind die externen ED268- und ED368-SSDs. Für beide Serien wird AGI Technology drei Kapazitätsgrößen bereitstellen. Neben 1 TB gibt es auch Modelle mit 2 TB und sogar 4 TB. Als Anschluss dient natürlich USB-C. Bleibt dann noch die Frage der Anbindung. Für die ED268-Reihe dient der USB-3.2-Gen2x2-Standard, sodass sowohl lesend als auch schreibend bis zu 2.000 MB/s drin sind. Deutlich schneller können die ED368-SSDs agieren, denn diese sind mit USB4 kompatibel. An dieser Stelle werden 4.000 MB/s lesend und 3.700 MB/s schreibend genannt.

Auch in diesem Fall ist noch unklar, wann die SSDs zu welchen Preisen hierzulande erscheinen werden.

