Auf Seiten des Arbeitsspeichers gab es auf der Computex eher wenige Neuerungen, denn aktuell wird DDR5 noch an seine Grenzen getrieben und bis DDR6 wird es wohl noch einige Zeit dauern. Es besteht wenig Hoffnung, dass CAMM2 die aktuellen DIMMs ablösen wird. Deutlich wahrscheinlicher ist, dass AMD mit den kommenden Zen-6-CPUs auch CUDIMM unterstützen wird. Theoretisch lauffähig ist dies bereits heute, allerdings sind der Speichercontroller nicht entsprechend validiert.

Aber G.Skill hat auf seinem Messestand auch echte Neuheiten gezeigt. So soll es in diesem Jahr eine neue Speicherserie namens Trident Z5 Neo X RGB geben. Die Formgebung ist dabei zu den aktuellen Trident Z5 identisch. Es gibt neue Farben und Oberflächen.

Zunächst wird die Variante in weiß erscheinen. Dies tut G.Skill in der Form, da die weiße Variante am einfachsten zu fertigen ist. Ein weißer Heatspreader in Klavierlackoberfläche stellt die geringste Herausforderung dar. Auch eine schwarze Variante wird es geben.

Außerdem ist eine mattschwarze Variante ist geplant. Am auffälligsten aber ist sicherlich die silberne Variante mit einer art gesprenkelten Oberfläche. Außerdem fanden sich auf dem Messestand einige Riegel der neonfarbenen Varianten, die sicherlich optisch am stärksten herausstechen.

Viele Informationen zu den Trident Z5 Neo X gibt es noch nicht: Kapazitäten, Taktraten, Timings – zu all dem wollte G.Skill nichts sagen. Man kann allerdings davon ausgehen, dass G.Skill das darunterliegende PCB der aktuellen Serien verwendet und so mit einer ähnlichen Spanne an Spezifikationen zu rechnen ist.