Erst kürzlich berichteten wird darüber, dass Lexar ein DDR5-Speicherkit mit 6.000 MT/s bei Timings von CL26 plane. Allerdings ist bis auf einem Teaser auf der chinesischen Online-Handelsplattform noch nichts weiter dazu zu sehen gewesen. Kurz vor der CES stellt G.Skill nun gleich mehrere Speicherkits für AMDs Ryzen-9000-Prozessor vor, die sich ebenfalls vor allem durch ihre niedrige Latenzen auszeichnen sollen.

Geplant sind die Kits in den Serien Trident Z5 Royal Neo, Trident Z5 Neo RGB und Ripjaws M5 RGB Neo. Unter anderem vorgesehen sind die Spezifikationen für DDR5-6000 CL26-36-36-96 für 32 GB (2x 16 GB) und 64 GB (2x 32 GB). 64 GB an Gesamtkapazität bei 6.000 MT/s und Timings von CL26-36-36-96 sind sicherlich aktuell ein Novum am Speichermarkt sein.

Ebenfalls geplant sind Kits mit 6.000 MT/s bei Timings von CL28-36-36-96 und in Kapazitäten von 48 GB (2x 24 GB) sowie 96 GB (2x 48 GB). Auch hier sollen also im Sweet-Spot von DDR5-6000 möglichst niedrige Timings geboten werden, ohne das dabei auf eine möglichst hohe Kapazität verzichtet werden muss. Validiert werden die Speicherkits auf einem ASUS ROG Crosshair X870E Hero zusammen mit einem Ryzen 9 9900X von AMD.

Die G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB DDR5-6000 bei Timings von CL28-36-36-96 und einer Kapazität von 32 GB (2x 16 GB) haben wir bereits getestet. Die neuen Kits sollen noch im Januar in den Handel kommen. In welcher Kombination die genannten Spezifikationen in den Trident- und Ripjaws-Serien letztendlich angeboten werden, bleibt abzuwarten.