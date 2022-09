T-FORCE VULCANα DDR5-Speicher für AMDs AM5-Plattform vorgestellt

Teamgroups Gaming-Marke T-FORCE hat den VULCANα DDR5-Gaming-Speicher vorgestellt, der gezielt für AMDs AM5-Plattform und damit die kommenden Ryzen-7000-Prozessoren entwickelt wurde.

Dieser VULCANα DDR5-Speicher unterstützt AMD EXPO, also das Gegenstücks zu Intels XMP. Dieses Extended Profile for Overclocking soll dem Nutzer das Übertakten erleichtern. Es wird z.B. auch von neuen G.Skill Trident-Z5-Neo(-RGB)- und Flare-X5-DIMMs unterstützt.

Laut Hersteller werden ausgewählte ICs verbaut, die auf Kompatibilität und Stabilität getestet werden. Auch ihr Übertaktungsverhalten wird beworben. Ein Power-Management-IC (PMIC) soll für eine stabile Stromversorgung, reduzierte Rauschstörungen, eine bessere Signalübertragung und höhere Effizienz sorgen. On-Die-ECC mit IC-Fehlererkennungs- und Korrekturfunktionen wird unterstützt. T-FORCE bietet den Speicher mit Frequenzen von 5.200 (CL38-40-40-84), 5.600 (CL40-40-40-84) und 6.000 MHz (CL38-38-38-78) an. Den 5.200-MHz-Speicher gibt es wahlweise als 8-GB-Riegel oder 2x 8-GB-Kit. Die beiden höheren Taktraten werden hingegen mit 16 GB bzw. als 2x 16-GB-Kit angeboten. Während die 5.200-MHz-Riegel mit 1,2 V laufen, wird für die 5.600- und 6.000-MHz-Riegel eine Betriebsspannung von 1,25 V angegeben.

Optisch wird der T-FORCE VULCANα DDR5-Gaming-Speicher durch Heatspreader geprägt, die durch ein einteiliges Stanzverfahren aus einer Aluminiumlegierung hergestellt werden. Sie halten durch einen Schnellverschluss an der Oberseite. Dabei gibt es den Heatspreader sowohl in Schwarz als auch in Rot. T-FORCE gewährt eine lebenslange Garantie und bietet einem kostenlosen Ersatzservice für Schäden, die nicht durch menschliche Faktoren verursacht wurden.



Zu Preisen und Verfügbarkeit macht Teamgroup bzw. T-FORCE keine Angaben. Vermutlich wird der VULCANα DDR5-Gaming-Speicher aber zeitnah zum AM5-Verkaufsstart am 27. September erhältlich werden.