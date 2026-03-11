Werbung

Nachdem es zum Ende der vergangenen Woche einen ersten Teaser auf das Project Helix gab, hat Microsoft auf der Game Developers Conference nun die ersten Details zur kommenden Xbox-Konsole genannt. Mark Hachman, Redakteur bei PC-World, teilt auf Bluesky ein entsprechendes Bild.

Wenig überraschend dabei ist, dass Microsoft einen Custom-SoC von AMD nutzen wird. Im Zuge der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen zeigte sich AMD-CEO Lisa Su zuversichtlich hinsichtlich der Fortschritte bei der Entwicklung des Semi-Custom-SoC für Microsofts nächste Konsolengeneration. Sie deutete an, dass die Markteinführung derzeit für das Jahr 2027 vorgesehen sei. Microsoft selbst hat bislang weder einen konkreten Zeitplan noch ein Veröffentlichungsdatum bestätigt.

Der Chip soll eine höhere Raytracing-Rechenleistung und neue Funktionen erhalten. Zudem spricht Microsoft von der Unterstützung von GPU Directed Work Graph Execution.

Auch FSR soll für die kommende Xbox eine große Rolle spielen. Während aktuell auf die Einführung von FSR Redstone gewartet wird, wird das Project Helix die nächste Generation des neuronalen Renderings unterstützen. Bestandteil sollen neue Generationen von ML Upscaling, ML Frame Generation und Ray Regeneration sowie Pathtracing sein.

Erste Alpha-Versionen des Project Helix sollen 2027 ausgeliefert werden. Ob die Konsole dann schon zur Weihnachtszeit 2027 erhältlich sein wird, bleibt abzuwarten.

Wir sind zudem gespannt, ob es auf der GDC noch weitere Details zu kommenden Xbox geben wird.